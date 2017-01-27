До десяти лет лишения свободы грозит мошеннику-риэлтору и его подельницам

Следователем следственной части следственного управления МВД по Республике Алтай окончено производством уголовное дело в отношении 20–летнего жителя Горно-Алтайска и пяти его подельниц, обвиняемых по 16-ти фактам мошенничества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере, говорится на сайте МВД по РА.

Следствием установлено, что обвиняемый, действуя в риэлторской сфере, совместно с соучастницами, входя в доверие к гражданам, и используя различные мошеннические схемы, под предлогом оказания услуг населению, изготавливали заведомо подложные документы о приобретении, продаже или обмене жилья. Граждане, находясь под влиянием обмана, подписывали указанные документы и, выполняя условия фиктивных договоров, передавали мошенникам крупные суммы денежных средств, в качестве задатка. Полученые деньги злоумышленники делили между собой и тратили на личные нужды.

В результате преступных действий группы мошенников, жителям региона причинен материальный ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Органами следствия действия виновных лиц квалифицированы как мошенничества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. За совершение указанных преступлений законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В настоящее время производство расследования окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.