3944 младенцев родилось в регионе за прошедший год

За прошедший год в регионе родилось 3944 детей, в 2015 году - 4051 ребенок, 2165 человек ушли из жизни. Лидерами по рождаемости являются Горно-Алтайск - 1340 детей, Кош-Агачский район - 433, Майминский район - 387, Усть-Коксинский район - 295, сообщает сайт правительства РА.

По данным Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай, в 2016 году было зарегистрировано 1419 браков и 934 разводов. Больше всего новых семейных пар было образовано в Горно-Алтайске - 525, Майминском районе - 252, Кош-Агачском районе - 100. Наибольшее число разводов отмечается в Горно-Алтайске - 329, Майминском районе - 171. Ни в одном из районов количество разводов не превысило количество браков.