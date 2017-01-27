Инспекторы Алтайского заповедника на снегоходах доставили продукты и ГСМ жителям самого труднодоступного кордона (ВИДЕО)

Впервые в истории Алтайского заповедника государственные инспекторы проложили снегоходный маршрут по сложнейшей горно-таёжной местности, ранее считавшейся непроходимой для любого вида наземного транспорта, рассказывает пресс-служба заповедника.

Чодро – самый труднодоступный кордон Алтайского заповедника. Расположен в 75 километрах от районного центра Улаганского района Республики Алтай – села Улаган. Завоз продуктов и всего необходимого для сотрудников заповедника, живущих на кордоне, осуществляется или на вертолете, или на лошадях. В декабре 2016 года плановая заброска продуктов и ГСМ с помощью вертолёта, по независящим от заповедника обстоятельствам не состоялась. Вариант доставки груза на лошадях был не применим из-за экстремально глубокого снега, выпавшего в этом году. Было принято решение пробиваться на кордон на снегоходах. Использование снегоходов по плану было возможным только до края Чулышманского каньона (дальше, и летом при передвижении на конях, – приходилось слазить и вести их в поводу).

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Возглавил экстренную экспедицию Василий Князев, государственный инспектор в области охраны окружающей среды опергруппы Алтайского заповедника (который ещё в прошлом году сумел совершить невозможное – впервые завезти на снегоходе по горно-таёжной местности металл на таёжные избушки, проложить снегоходный маршрут от Артыбаша до Яйлю).

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Доехав до села Балыктуюль на автомобиле и оставив там прицеп, участники «спасательного рейда» выдвинулись в сторону стоянки Улан-Бажи, откуда уже на снегоходах пробивали дорогу по направлению к Чодро. Вначале провели «разведку» пути без груза. Убедившись в шансе проехать на снегоходах в сторону кордона, вернулись за грузом и продолжили путь. 50 кг муки, 10 кг сахара, 20 литров бензина, коробки с продуктовыми наборами – всё это необходимо было уместить на 3-х снегоходах.

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Спуск в каньон реки Чулышман (который не планировался) в районе кордона Чодро по-настоящему экстремальный. Крутой борт каньона с перепадом высот почти в 1 км – спуск невозможен. Однако инспекторы решили рискнуть и совершили настоящий подвиг, преодолев экстремальный участок.

Добравшись до кордона Чодро, участники «рейса» понимали, что обратный путь будет ещё труднее. Подниматься по борту каньона обратно вверх – задача ещё нереальнее. Как рассказал Эжер Суразов, госинспектор опергруппы заповедника, «многие подумали - не вернёмся на технике, придётся только пешком».

Но снова с риском, новая попытка, но уже вернуться домой. В общей сложности 2 км подъёма из долины р. Чулышман на обратном пути заняли около 6-ти часов. По словам Данилы Ерофеева, ещё одного участника «операции», - «туда мы ехали на снегоходах, обратно снегоходы ехали на нас».

Подстерегали участников необычного «рейса» и другие испытания. Выезжая с кордона домой, пришлось заводить технику при температуре около - 40 С, дорогу на некоторых участках осложняли наледи. Однако все трудности были преодолены, поставленная задача – выполнена, причём свыше запланированного.

Госинспекторы заповедника, часто работая в таких экстремальных условиях, совершают настоящие геройские поступки, хотя, по сути, для них это обычная норма, обычная работа…

Алтайский заповедник выражает благодарность за оказанную помощь и содействие в доставке продуктов и ГСМ на кордон Чодро представителям поисково-спасательного отряда казённого учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай», и муниципального казённого учреждения «По делам ГО, ЧС и единая дежурно-диспетчерская служба по МО «Улаганский район».

В «операции» приняли участие: Василий Князев, госинспектор опергруппы Алтайского заповедника, Эжер Суразов, госинспектор опергруппы Алтайского заповедника, Данил Ерофеев, специалист по хозяйственной части Алтайского заповедника, Артур Бачимов, госинспектор Алтайского заповедника, Виталий Чалчиков, директор муниципального казённого учреждения «По делам ГО, ЧС и единая дежурно-диспетчерская служба по МО «Улаганский район»», Анатолий Корниенко, сотрудник поисково-спасательного отряда казённого учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай».

Инспекторы пробивают дорогу на снегоходах до кордона Чодро:

Авторы фото - Василий Князев, Данил Ерофеев