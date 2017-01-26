Улететь прямым рейсом из Горно-Алтайска на Урал больше не получится

Авиакомпания «Руслайн» приостановила вылеты из аэропорта Рощино (Тюмень) в 11 городов России, в числе которых оказался Горно-Алтайск. Подобное решение, пишет "КоммерсантЪ", связано с отменой федеральных субсидий по этим направлениям на 2017 год. В Рощино поясняют, что на данный момент ведутся переговоры по возобновлению полетов с возможностью финансирования из бюджета Тюменской области. Эксперты считают, что без субсидирования «Руслайн» не восстановит полеты.

Представители авиакомпании поясняли СМИ, что не могут точно сказать, будут ли возобновлены приостановленные рейсы и когда.

Как сообщили „Ъ-Урал” в аэропорту Рощино, на данный момент между авиакомпанией, аэропортом и правительством Тюменской области ведутся переговоры о возможности выделения субсидий из областного бюджета и возобновлении полетов. «Наши специалисты анализируют загруженность полетов, их популярность у тюменцев и окупаемость. Это определит маршруты, которые область сможет профинансировать. По предварительным данным, все направления „Руслайна” были достаточно востребованы, вылеты по ним совершались два-три раза в неделю», — пояснили в отделе авиационной деятельности Рощино, отметив, что решение о восстановлении направлений может быть принято в начале февраля. Согласно информации на сайте аэропорта, аналоги отмененным направлениям другие авиакомпании представляют только в Уфу (АК «Ямал), Новосибирск (АК «Ямал» и АК «Ютэйр»), Красноярск (АК «Ютэйр»), Омск (АК «Оренбуржье»), а также в Минеральные Воды и Краснодар (АК «Ютэйр»).

По данным главного управления строительства Тюменской области, отвечающего за развитие транспорта в регионе, за 2016 год по программе софинансирования авиаперевозок пассажиров было выполнено 2,2 тыс. рейсов и перевезены 64,9 тыс. пассажиров. Это составляет около 5% годового пассажиропотока Рощино. По информации Росавиации на январь 2016 года, субсидирование полетов из Тюмени выделялось на восемь направлений, все обслуживал «Руслайн» (это составляло треть его маршрутов, дотационными были 34 направления из 108). Согласно перечню субсидируемых маршрутов на 2017 год, агентство воздушного транспорта оставило за «Руслайном» только два направления перелетов — в Омск (должны были выполняться с 9 января 2017 года) и Барнаул (с 6 февраля 2017 года). Также финансируются маршруты в Уфу и Томск (АК «Ямал»), Усинск (АК «Комиавиатранс») и поселок Стрежевой (АК «Бурятские авиалинии»).

Как рассказал „Ъ-Урал” коммерческий директор авиакомпании «Ямал» Андрей Дубров, вытеснение «Руслайна» произошло из-за отсутствия преимуществ у авиапарка компании. «В условиях предоставления субсидий Росавиацией прописано, что предпочтение отдается компаниям, которые летают на отечественных самолетах. У „Ямала” это Sukhoi Superjet 100, у „Руслайна” же канадский Bombardier CRJ100. При этом Росавиация отклонила наши заявки на 12 авиарейсов», — пояснил он. По словам господина Дуброва, финансирование большого числа направлений «Руслайна» в прошлом году было связано с желанием тюменского правительства расширить географию региональных полетов, но и с намерением в будущем перевести внутренние направления на коммерческую основу. «Однако после окончания программы субсидирования в „Руслайне” отказались от прежних перелетов. При отсутствии субсидирования из регионального бюджета эта авиакомпания вряд ли вернется в Тюмень», — заявил Андрей Дубров.