Европа чернеет

С каждой поездкой в Европу приходится замечать, что на улицах городов становится все больше выходцев с Африканского континента. Если несколько лет назад европейцев мигранты особо не беспокоили, то сейчас они в буквальном смысле схватились за головы. Свидетелем таких обстоятельств группе туристов с Алтая пришлось быть в городах Итальянской Ривьеры.

Так получилось, что следующего поезда пришлось ждать всю ночь на вокзале городка Вентимилья, от которого до границы с Францией рукой подать. Хотя до полуночи было еще часа два, но зал ожидания и туалеты уже были закрыты. На наши просьбы открыть туалет полицейские ответили категорическим отказом. Чтобы скоротать время, пошли в близлежащее кафе. Но в полночь его закрыли. Пришлось возвращаться на вокзал. Здесь уже находилось около двух десятков негров, многие лежали и спали прямо на полу. Было несколько женщин, одна из них с младенцем. Полицейских нигде не было видно.

Поскольку присесть не было места, нам пришлось стоять на ногах, подпирая стену вокзала. Негры, кто бодрствовал, не сводили с нас пристальных взглядов. Раза два мы выходили на улицу, чтобы размять ноги, но потом от таких прогулок отказались. Кругом находились негры. Они или лежали на асфальте, или ходили взад-вперед. Нина Пивоварова, жительница Горно-Алтайска, совсем забеспокоилась и свою сумочку спрятала под куртку. Сомкнуть глаза было нельзя. Но я все же передвигался по залу, ведь в движении время идет быстрее. Часа в четыре утра чуть не оказался в эпицентре инцидента негров с мигрантами Ближнего Востока. Зал был под наблюдением видеокамер, и прибежавшие полицейские с дубинками быстро предотвратили драку.

Когда мы еще сидели в кафе, я заметил, как быстро пустеют улицы, а окна завешиваются глухими жалюзи. Ночью вокруг вокзала не появился ни один местный житель. А негров набрался полный зал. Я хотел сделать фотографию этой толпы, но мои попутчики отсоветовали. Ощущать на себе чужие взгляды было не очень приятно. А потом, когда мы ездили по побережью на поездах, негров в вагонах тоже было немало. Многие ходили из конца в конец поезда, словно что-то высматривая.

Италия это первая страна переселения африканцев в Европу. Пересекая Средиземное море на плотах и лодках они идут на риск, чтобы избежать тяжелой судьбы на своей родине. У пограничной Вентимильи один из мигрантских потоков сосредотачивается, чтобы правдами и неправдами перебраться во Францию. Много негров оседает и в самой Италии. В отеле Риволи на окраине Турина в этот раз в числе обслуживающего персонала уже работали негритянки.

Массовый исход африканцев в Европу можно считать, наверное, результатом колониальной политики самих европейских государств. Они разрушили прежний уклад жизни африканских народов, и вот теперь там воцарились нищета и голод. А голодный человек с легкостью пойдет на преступления. Его уже не пугают воды Средиземного моря. Европа не сможет безболезненным путем разместить у себя миллионы людей другой религии, культуры и менталитета. К тому же у европейских государств есть свои национальные интересы. Так что будущее Евросоюза под сомнением.

Когда-то негров насильно в оковах везли через океан на Американский континент. США, поднявшиеся на рабском труде этих людей, пока без беспокойства взирают на процесс африканизации Европы. России эта проблема пока не касается. Это сегодня. А что будет завтра? Ведь у России тоже есть теплый край – побережье Черного моря.

Григорий Кудряшов