С каждой поездкой в Европу приходится замечать, что на улицах городов становится все больше выходцев с Африканского континента. Если несколько лет назад европейцев мигранты особо не беспокоили, то сейчас они в буквальном смысле схватились за головы. Свидетелем таких обстоятельств группе туристов с Алтая пришлось быть в городах Итальянской Ривьеры.
Так получилось, что следующего поезда пришлось ждать всю ночь на вокзале городка Вентимилья, от которого до границы с Францией рукой подать. Хотя до полуночи было еще часа два, но зал ожидания и туалеты уже были закрыты. На наши просьбы открыть туалет полицейские ответили категорическим отказом. Чтобы скоротать время, пошли в близлежащее кафе. Но в полночь его закрыли. Пришлось возвращаться на вокзал. Здесь уже находилось около двух десятков негров, многие лежали и спали прямо на полу. Было несколько женщин, одна из них с младенцем. Полицейских нигде не было видно.
Поскольку присесть не было места, нам пришлось стоять на ногах, подпирая стену вокзала. Негры, кто бодрствовал, не сводили с нас пристальных взглядов. Раза два мы выходили на улицу, чтобы размять ноги, но потом от таких прогулок отказались. Кругом находились негры. Они или лежали на асфальте, или ходили взад-вперед. Нина Пивоварова, жительница Горно-Алтайска, совсем забеспокоилась и свою сумочку спрятала под куртку. Сомкнуть глаза было нельзя. Но я все же передвигался по залу, ведь в движении время идет быстрее. Часа в четыре утра чуть не оказался в эпицентре инцидента негров с мигрантами Ближнего Востока. Зал был под наблюдением видеокамер, и прибежавшие полицейские с дубинками быстро предотвратили драку.
Когда мы еще сидели в кафе, я заметил, как быстро пустеют улицы, а окна завешиваются глухими жалюзи. Ночью вокруг вокзала не появился ни один местный житель. А негров набрался полный зал. Я хотел сделать фотографию этой толпы, но мои попутчики отсоветовали. Ощущать на себе чужие взгляды было не очень приятно. А потом, когда мы ездили по побережью на поездах, негров в вагонах тоже было немало. Многие ходили из конца в конец поезда, словно что-то высматривая.
Италия это первая страна переселения африканцев в Европу. Пересекая Средиземное море на плотах и лодках они идут на риск, чтобы избежать тяжелой судьбы на своей родине. У пограничной Вентимильи один из мигрантских потоков сосредотачивается, чтобы правдами и неправдами перебраться во Францию. Много негров оседает и в самой Италии. В отеле Риволи на окраине Турина в этот раз в числе обслуживающего персонала уже работали негритянки.
Массовый исход африканцев в Европу можно считать, наверное, результатом колониальной политики самих европейских государств. Они разрушили прежний уклад жизни африканских народов, и вот теперь там воцарились нищета и голод. А голодный человек с легкостью пойдет на преступления. Его уже не пугают воды Средиземного моря. Европа не сможет безболезненным путем разместить у себя миллионы людей другой религии, культуры и менталитета. К тому же у европейских государств есть свои национальные интересы. Так что будущее Евросоюза под сомнением.
Когда-то негров насильно в оковах везли через океан на Американский континент. США, поднявшиеся на рабском труде этих людей, пока без беспокойства взирают на процесс африканизации Европы. России эта проблема пока не касается. Это сегодня. А что будет завтра? Ведь у России тоже есть теплый край – побережье Черного моря.
Григорий Кудряшов
Советский Союз возглавлял и поддерживал национально освободительные движения в Африке. в результате чего континент погряз в нищете, коррупции и войнах.
Африканцы знают, что " колонизаторы " их и выучат и накормят. Не переживай не за теплом они едут.
Ты Гриша тупой.
Хорошеньки сюжет
Ну Гриша ты и пиздабол.
Цивилизованай турист Гриша, ни абасрал в Италии вакзал. он дома себе в штаны наложил.
Родион ощущал себя потерянным, в этом просторном дворце, вмещавшем в себя Государственную Думу. Город, в котором находился тот дворец, был огромней, чем мог себе представить вновь испеченный депутат из национальной глубинки необъятной его родины. Кругом сновали незнакомые люди, не обращавшие на Родиона никакого внимания, но, изредка, депутат ловил на себе сочувствующий взгляд такого же, как он, одиночества, Дума была недавно избрана, поэтому, таких неприкаянных, бродило по ней множество.
Однажды, устав бродить по коридорам дворца, Родион примостился на какую-то каменную тумбу, недалеко от ковровой дорожки покрывавшей лестничный марш. Народ, неожиданно, стал обращать на него внимание, при этом лица у снующих взад-вперед людей выражали открытую неприязнь, презрение, иногда враждебность. Когда очередной, бегущий по делам, кинул в Родиона скомканную бумажку и та упала в проем каменной тумбы, депутат понял, что сидит на урне, а враждебность, на лицах спешащих, провоцирована тем — что он им мешает избавляться от обременяющего их мусора.
Спонтанно выбранное место возле думской параши, слегка напрягло сознание Родиона. Неожиданно в памяти проявилась картинка, где он и родственная ему душа из соседнего региона, слегка перебрали спиртного, которое, в Думе, было отменного качества. Приятель лег отдыхать прямо на ступеньках дворца. Время было позднее, во дворце вовсю хозяйничал технический персонал, и уборщица тискала его мокрой тряпкой по лицу, чтобы тот пришел в чувство, крича, при этом, что-то про дрова и непрямо расположенные неширокие глаза.
Родион вздрогнул, тело его спружинило, и он мгновенно оказался на приличном расстоянии от каменной тумбы. Депутат с тоской представил себя на родине, где значительная часть населения была вынуждена относиться к нему с уважением. Он занимал значимые посты в местечковых и региональных иерархиях, хорошо был знаком с депутатской работой. Он хорошо понимал, что звание депутата никак не обязывает его участвовать в государственном строительстве, этим занимаются совершенно другие люди, которые формируют политику государства, и, которым, депутатский корпус всех уровней нужен для профанации, чтобы держать электоральное стадо в повиновении. Законы, принимаемые, якобы, Думой, на самом деле принимаются узким кругом политиков, в Государственной Думе законы только легализируются голосованием.
От пережитых эмоций, у Родиона засосало под ложечкой, он понял, что страшно голоден. Еще, депутат понял, что заблудился и, самостоятельно, дорогу в столовую не найдет. Неожиданно в поле его зрения попал старожил Государственной Думы, в прошлом боксер, - Волюев. Шагал он бодро, лицо его излучало счастливую беззаботность. Еще один проект власть предержащих, спортсмены в Думе. Поставишь такого, известного планете всей, во главе списка, и раскручивать не надо. Электоральное быдло дружно отдает голоса за партию, во главе списка, которой, стоит вроде-бы знакомый человек. А какой интеллект может быть у Волюева? - в его голове мозгам просто негде поместиться, да и, такому боксеру — как Волюев, рефлексов достаточно. Кличко на рефлексах Киевом правит...
Депутат-боксер тоже обратил внимание на глуповатое лицо Родиона, и между ними вспыхнула искра взаимопонимания. Волюев энергично подскочил к Родиону, и без прелюдий предложил коллеге: - «Пойдем фотографироваться»! «Я жрать хочу» - смущенно улыбаясь произнес Родион. «Тогда пойдем фотографироваться в столовую»! - воскликнул Волюев.
Так свела судьба две родственной души в стенах Государственной Думы. Оба приобрели новое счастье. Поев и попив, они сделали фото, и, наиболее удачные, отослали в свои избирательные округа для отчета.