150 кг окорочков из США не доехали до Горного Алтая

На границе с Казахстаном задержана партия "ножек Буша". Куриное мясо уничтожили: это стало первым случаем утилизации санкционных продуктов Россельхознадзором по Алтайскому краю и Республике Алтай в новом году, пишет Алтапресс.

Гражданин Монголии пытался ввезти через казахстанскую границу в Кулундинском районе 150 кг куриных окорочков производства США (на упаковках имелась информация о стране происхождения товара). Об этом пограничники сообщили чиновникам Россельхознадзора и таможенникам, которые и пресекли незаконное перемещения санкционных продуктов на территорию России.

Запрещенный к ввозу товар, который иностранец хотел продать в России, был изъят и при понятых его уничтожили, засыпав хлоркой в биометрической яме.