Пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей пройдет в регионе

Пробный Единый государственный экзамен по русскому языку для родителей выпускников пройдет 7 февраля в Республиканском центре оценки качества образования, сообщает сайт правительства РА.

Участники пройдут все этапы участия в ЕГЭ в условиях максимально приближенных к реальной сдаче экзамена. Родители получат возможность почувствовать себя в роли экзаменуемых, оценить уровень организации и сложность современных экзаменов.

Акция, организованная Рособрнадзором, пройдет во всех регионах России. Целью мероприятия является снижение накала страстей вокруг школьного итогового испытания. Организаторы отмечают, что в целом это благотворно повлияет на проведение основного экзамена, уменьшив психологическую напряженность.

По вопросам проведения акции и подачи заявок на участие необходимо обратиться в пресс–службу Министерства образования и науки Республики Алтай по телефону (38822)4-70-67.