Суррогатный алкоголь является причиной половины отравлений в регионе

В прошедшем году в Республике Алтай официально зарегистрировано 52 случая алкогольных отравлений, 27 человек умерли. В 46% случаев причиной отравления стало употребление суррогатов алкоголя, в том числе парфюмерно-косметической продукции двойного назначения, из умерших пять человек употребляли суррогатный алкоголь, отмечает сайт правительства РА.

В этом году уже два человека попали в больницы с острым отравлением суррогатами алкоголя, они употребляли «Боярышник». Как уточняет региональный Роспотребнадзор, в большинстве случаев выяснить причины и источники отравления трудно или невозможно, поскольку большинство пострадавших от таких отравлений относятся к группе социально неблагополучного населения.

Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в России запрещена уже около месяца. За это время в Республике Алтай сотрудники Роспотребнадзора с полицейскими, сотрудниками прокуратуры, администрациями муниципалитетов проверили 405 объектов торговли по республике. В 16 предприятиях выявили и арестовали 1229 пузырьков спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 116,98 литра. В отношении пяти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приняты административные меры за нарушение требований законодательства.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение в обороте спиртосодержащих жидкостей продолжается. По данным специалистов надзорного ведомства, большинство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сняли с реализации спиртосодержащие жидкости непищевого назначения, но хранят запрещенные «суррогаты» в подвалах, складах, гаражах, выжидая окончания снятия запрета, чтобы возобновить торговлю.

По данным специалистов, почти половина российских мужчин и женщин, умирающих в трудоспособном возрасте, губит злоупотребление алкоголем, особенно его суррогатами. Основа вредного воздействия алкоголя на организм человека состоит в том, что подобно анестезии он подавляет функции центральной нервной системы. С увеличением дозы выпитого алкоголя человек может пройти через все стадии общей анестезии и умереть от угнетения дыхания.

При содержании этанола в крови в соотношении 3 г/л, человеческое сознание теряется. Этанол ослабляет и физические, и психические возможности любого человека. Как и все известные яды, этиловый спирт вызывает гипоксию – кислородное голодание клеток организма, вплоть до паралича дыхательного центра при тяжелых отравлениях; разрушает мембраны клеток, что ведет к обезвоживанию организма, заболеваниям внутренних органов. Особенно часто страдают печень и сердце.