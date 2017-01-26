Ориентировка на Анатолия Тенгерекова разослана по регионам

Отдел МВД России по Горно-Алтайску продолжает поиски без вести пропавшего Тенгерекова Анатолия Тимофеевича, 1990 года рождения. Мужчина ушёл из дома 19 декабря 2016 года и не вернулся. Ориентировка на молодого человека разослана по регионам России.

Разыскиваемому на вид 25–30 лет, азиатская внешность, среднее телосложение, рост около 180 сантиметров, волосы чёрные, короткие, брови прямые, широкие, нос прямой, глаза чёрные. У пропавшего есть особые приметы: на верхней губе с правой стороны у него есть шрам размером 0,5 сантиметра, на шее с левой стороны имеется шрам размером 1 сантиметр.

Анатолий был одет в вязанную чёрную шапку, синие джинсы и серые зимние ботинки, пуховик чёрного цвета с капюшоном, на карманах были хромированные заклёпки, на рукаве пуховика в районе плеча имеется надпись «LANVIN».

Последний раз Анатолия видели недалеко от трогового центра "Байтерек", Он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам в Горно-Алтайске: 8-(3882)-29-25-11 или 8-(3882)-22- 29-35.