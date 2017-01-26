Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 25 января 2017 года (видео)

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Итоги оперативно-слуюебной деятельности за 2016 год подвели на расширенном заседании коллегии МВД региона. Главный показатель - уровень преступности в Республике Алтай снизился на девять процентов.

Сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации провели рейд по торговым точкам столицы в целях контроля за продажей "фанфуриков". В конце прошлого года постановлением главного санитарного врача России в стране была приостановлена продажа спиртосодержащей пищевой продукции на 30 суток.

В Кош-Агачском районе появилось свое радио. ГТРК "Горный Алтай" предоставило редакции газеты "Чуйские зори" местные врезки в эфире "Радио России - Горно-Алтайск". Пока вещание проходит в тестовом режиме, однако в скором времени жители высокогорного района смогут услышать новости своего муниципалитета, прогноз погоды и тематические передачи.

С этого года владельцы автомобилей могут оформить полисы ОСАГО как в бумажном, так и в электронном варианте. Главное преимущество последнего - это всеобщая доступность, экономия времени и денег, без навязывания дополнительных услуг.

В горно-Алтайском государственном университете состоялся спортивный праздник, посвященный Дню российского студента. В программе - командные соревнования, эстафеты, катание на коньках и хоккей с мячом.

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