Лакей ливрейный - будущий вице-премьер?

Отель "Киви-Лодж", принадлежащий Республике Алтай, по праву считается одним из первых престижных отелей в нашем регионе, устроенных по мировым стандартам. На протяжении многих лет эта гостиница привечала VIP-путешественников, пожелавших осчастливить нас своим присутствием. Однако последние годы в узких кругах она больше известна как дача главы республики Александра Бердникова. Все думают: он "в Египте" - а на самом деле тут, под надежным присмотром. Мы намерены рассказать, каким образом господин Бердников пользуется этой престижной гостиницей и кто обеспечивает ему и его гостям уют и, скажем так, комфорт; а также узнаем, за чей счет обходится этот праздник жизни.

В прошлом году территория "Киви-Лодж" была существенно улучшена, проведены работы по благоустройству. Заменили тротуары, построили беседки на острове, прилегающем к территории отеля, заменили мостик к нему, также построена беседка возле главного здания, устроена площадка для барбекю, все это обошлось бюджету республики в 15 миллионов рублей. А на программы, где требуется софинансирование из республиканского бюджета, "акча jок".

Тендер на благоустройство был выигран компанией "Новострой", уже упоминавшейся в наших публикациях. Вместе с фирмой, близкой к Евгению Вдовину-Колобку, "Новострой" участвовал в качестве опытного бульдога в схватке за тендер на строительство здания Управления службы судебных приставов по Республике Алтай против фирмы Валерия Вавилкина. В сентябре 2016 года "Новострой" получил контракт на строительство пешеходного моста через реку Урсул в районе "дачи Путина" в Каянче за 25 миллионов рублей, а в декабре как единственный участник без конкурса урвал контракт на строительство здания поликлиники и медсанчасти для МВД по Республике Алтай за 390 миллионов рублей.

Что же представляет собой гостиница "Киви-Лодж" сегодня? Это 11 комфортабельных номеров, рассчитанных на пребывание 20 постояльцев, большинство номеров состоят из двух комнат. Номера оснащены всем необходимым: телевизор, мини-бар, холодильник, телефон, ванные комнаты с феном или душевые кабинки, девять номеров имеют балконы. На первом этаже отеля располагается уютное кафе на 20 мест. На третьем этаже отеля расположен бар на 28 мест. Есть летняя веранда кафе, которая рассчитана на 36 мест. На территории отеля имеется оздоровительный комплекс, представляющий собой отдельно стоящий корпус, где находятся: баня, бассейн, душевые кабины, комната отдыха, соляная пещера, велотренаж. По желанию гостей им может быть предложена оздоровительная, так сказать, программа. Общая территория гостиницы составляет 887 квадратных метров, а оздоровительного комплекса - 198 квадратных метров, это без учета так называемых "вспомогательных помещений".

К услугам отдыхающих: бар, конференц-зал, бильярдный зал, настольный теннис, беседка на острове, охраняемая автостоянка, прокат спортинвентаря, аренда помещения для проведения торжеств, предоставление оборудованного места с мангалом.

В декабре 2016 года Казенное учреждение "Горно-Алтайавтодор" заключает контракт с фирмой "Строительная компания Че", ранее называвшейся "Элитстрой-Чемал", принадлежит она Сергею Жильникову, не раз упоминавшемуся нами в качестве подручного и номинального владельца предприятий Николая Нечаева, начальника "Горно-Алтайавтодора". Согласно контракту фирма Жильникова берется содержать 405 метров дороги, ведущей к гостинице "Киви-Лодж", в течение 2017 года за 178 тысяч рублей, то есть будет чистить и мести этот кусочек дороги.

Но куда больший интерес представляет контракт, заключенный "Горно-Алтайавтодором", на балансе которого находится гостиница "Киви-Лодж", с компанией "Горное озеро". Как мы уже упоминали в 2014 году в расследовании "Коррупционер Николай Нечаев", эта фирма ранее была зарегистрирована в Республике Алтай и носила название "Горное пиво", однако затем она переехала в Барнаул, в принадлежащий "пивному барону" Николаю Нечаеву комплекс зданий на улице Германа Титова, 58В. Оформлена она на Никиту Корчина, который числится номинальным владельцем нечаевских фирм, занятых дорожным строительством в Республике Алтай - ООО "Чойское ДРСУ", ООО "Усть-Коксинское ДРСП", ООО "Турочакское ДРСУ", ООО "Шебалинское ДРСУ".

Название "Горное озеро" также носит турбаза в Артыбаше, известная местным жителям как "турбаза Нечаева" и находящаяся по адресу: село Артыбаш, улица Телецкая, 117, к ней усилиями "Горно-Алтайавтодора" за наш с вами счет проложена асфальтированная дорога. На территории турбазы находятся два благоустроенных коттеджа из кедра с просторными холлами, террасами и лоджиями, девятнадцать уютных двухместных кедровых домиков со всеми удобствами, два корпуса с благоустроенными номерами, с отдельным входом в каждый номер.

Кроме того, также наличествуют: кафе "Горное Озеро", меню которого представлено кухней разных народов мира; конференц-зал; русская баня и баня-понтон; пантоцентр; лавка здоровья; уютные беседки с мангальной зоной; бильярдные; пирс с организованными прогулками на катерах по Телецкому озеру и прочими утехами; есть собственная конюшня, бесплатная автостоянка. В общем, отдых здесь организован по высшему классу.

Кроме того, в гостиничную сеть Николая Нечаева входит также отель "Ника" на 12 номеров в Барнауле, расположенный по адресу: улица Фурманова, 61А. А в Белокурихе Николай Нечаев выстроил блатной пансионат "Старые друзья", который находится по адресу: улица Славского, 21. Трехэтажное здание пансионата и дополнительные корпуса с отдельным входом с территории в каждый номер рассчитаны на 56 основных мест. В каждом номере: ванная комната со всеми удобствами, кондиционер, телевизор со спутниковым TV, холодильник, журнальный столик, набор посуды... Как вы можете убедиться, Николай Нечаев умеет ублажить самого взыскательного отдыхающего, видимо, поэтому его и назначил Бердников ответственным за правительственную гостиницу "Киви-Лодж", где сам любит оторваться. Так сказать, назначил своим ливрейным лакеем.

Контракт губернатора с бывшим "пивным бароном" начал действовать с начала этого года, а действовать будет по 31 декабря 2020 года включительно. Стоимость госконтракта, полученного фирмой Николая Нечаева, составляет 96 миллионов 796 тысяч 258 рублей; несложно подсчитать, что за 96 месяцев будет выплачено по миллиону в месяц. Какие же услуги должен оказать Нечаев для Бердникова за эту сумму?

Как указано в договоре, подписанным между нечаевским подведомственным учреждением "Горно-Алтайавтодор" и нечаевской частной фирмой "Горное озеро", предметом контракта являются предоставляемые исполнителем услуги по содержанию и обслуживанию зданий, помещений, сооружений и прилегающей территории комплекса "Киви-Лодж" (услуги аутсорсинга). Что входит в них?

Согласно техническому заданию к договору, Николай Нечаев должен будет исполнять для Александра Бердникова следующие виды работ.

Озеленение и благоустройство территории, а именно: подготавливать посадочный материал (подготовка ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них растений), собирать и сортировать семена и рассаду, заниматься посадкой саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений; обрабатывать почву, вносить минеральные удобрения и подкармливать растения; полоть, окучивать, рыхлить и поливать насаждения, опылять растения и опрыскивать их дезинфицирующими средствами, утеплять и обмазывать деревья известью, смазывать места повреждений деревьев садовым варом, косить траву на газонах, обрезать борты садовых дорожек, убирать озелененную территорию от листьев, скошенной травы и мусора. В общем, окучивать, смазывать и косить.

Кроме того, указана перевозка сотрудников, доставка материалов и т.п., а именно: обеспечивать "своевременную подачу автомобиля", обеспечивать технически исправное состояние закрепленного автомобиля, принимать меры по сохранности автомобиля и имущества, находящегося в нем (не оставлять автомобиль без присмотра, в обязательном порядке ставить автомобиль на сигнализацию при любых случаях выхода из салона).

Предусмотрены также услуги по обеспечению эффективной деятельности комплекса "Киви-Лодж", а именно: профессионально принимать, размещать и сопровождать посетителей (круглосуточно), обеспечивать работу по "эффективному и культурному" обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий, консультировать посетителей по всем возникающим вопросам.

Ливрейному лакею поручено осуществление уборки, а именно: осуществлять смену постельного белья и полотенец в сроки, предусмотренные стандартами обслуживания и внутреннего распорядка; ежедневная комплексная уборка включает в себя: протирку пыли с крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, ручек дверей, подоконников и прочих поверхностей до 2-х метров высотой.

А еще ему поручены: осуществление услуг прачечного комплекса; уборка территории; cантехнические и слесарные, электромонтажные услуги (в т.ч. мелкий ремонт); xозяйственное обслуживание и контроль за надлежащим состоянием комплекса; осуществление услуг связи для гостей, охраны, обслуживание систем пожарной сигнализации, кондиционирования и видеонаблюдения, дезинсекция и дератизация комплекса, вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

Финансирование оказанных услуг по настоящему контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно за счет бюджета Республики Алтай в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. На текущий момент первые 4 миллиона из бюджета республики Нечаев уже стряс как с куста.

Особую пикантность придает следующий пунктик договора: "Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения Контракта. Конфиденциальной считается информация, прямо названная Сторонами в качестве конфиденциальной". То есть во время своих пьяных выкрутасов Александр Васильевич может быть спокоен: Нечаев никому ничего не расскажет.

Что касается итога… а итога нет, просто знайте, что вдобавок к шальной зарплате Главы республики, предоставленной ему служебной квартиры в центре города, оборудованной всем вплоть до чайных ложечек и постельного белья с тапочками, господин Бердников пользуется услугами персонального ливрейного лакея в правительственной гостинице, и платит за раболепное обслуживание по миллиону каждый месяц из нашего общего бюджета.

Казалось бы, ливрейный лакей при таком ласковом отношении со стороны хозяина должен каждое утро прыгать до потолка от счастья. Ан нет, прожженный авантюрист Нечаев связался на свою беду с одним местным банкиром. Того выгнали из политсовета правящей партии после глупых попыток стать местным "бугром". Перед последней партконференцией этот банкир вышел на Нечаева и уговорил бедолагу замолвить про него нужные слова хозяину - типа того, что он "проект Кремля", и чуть ли не сам Путин его куда-то двигает. А на самом деле двигают его Пахаев с Полетаевым, чтобы кому-то из них через банкирские связи в партийное руководство пролезть. В Москве "своего человека" они, говорят, уже купили. Обстряпали это дельце по-быстрому, но, правда, на "жучок" попали. Генерал как бы поверил своему лакею, банкира опять взяли в политсовет, но, как видно, в местной политической шушере нет еще такого жулика, который смог бы генерала вот так по-простому наколоть.

От своего хозяина придорожный лакей получает только в одном "Киви-Лодже" по миллиону в месяц. Видать, новые хозяева пообещали больше. Может, даже стул вице-премьера? Но об этом как-нибудь в следующий раз…

Амыр АЙТАШЕВ