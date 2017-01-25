Как Облогин обидел потерпевшего Вавилкина?

В пятницу, 20 января, состоялось очередное заседание Горно-Алтайского городского суда, посвященное все тому же вопросу - продлению срока домашнего ареста для мэра города Виктора Облогина. Днем ранее ему было предъявлено обвинение, в скором времени начнется рассмотрение уголовного дела Облогина по существу.

Казалось бы, большая часть следственных дел завершена, доказательства найдены, и ограничивать передвижения опального мэра оградой его дома нет смысла, и можно выпустить его под подписку о невыезде - вряд ли Облогин рванет спасаться от правосудия за границу. Однако среди причин для продления ареста Облогину судья Олеся Имансакипова зачитала все те же доводы следствия - может устроить "массовые беспорядки", повлиять на свидетелей, хотя добавилось и кое-что новое - угрожал свидетельнице Е.Р. Петренко во время очной ставки.

Кстати, сам следователь Денис Кириченко на заседании не присутствовал, как пояснил представитель прокуратуры - имеет право, так как опасается общественного давления. А опасаться было чего - зал суда был заполнен дамами в основном пожилого возраста, присутствовал также бывший глава правительства Республики Алтай Владимир Иванович Петров. В качестве общественного защитника Облогина пыталась заявиться лидер отделения партии "Родина" Мария Фоминична Демина, но суд отказал ей.

В своем выступлении Виктор Облогин опять повторил свои прежние тезисы - дело против него заказное, политическое, всем известным уголовным элементам нужно его отстранение от власти, чтобы захватить инфраструктуру города, эти действия они предпринимали на протяжении последних 15 лет, когда посредством влияния на выборный процесс пытались сместить его демократическим путем, выдвигая на выборах мэра Горно-Алтайска своих ставленников - то Букача, то Пьянкова.

Как поведал мэр суду, к нему не раз приезжал на переговоры Колобок (предприниматель Евгений Вдовин), предлагая поддержку на выборах в обмен на захват городских предприятий, однако Облогин неизменно отказывался. Теперь же эти люди используют правоохранительную систему в своих целях, поэтому мэр призывал суд и прокуратуру быть справедливыми, а не продажными. Почему возбудили уголовное дело на Облогина, когда разворовываются средства на «Алтайской долине», заводе «Биотехнологии», ОПХ «Чуйское»? Отметим, что «Листок» уже не первый год пишет о б этих и других случаях злоупотреблений, наконец-то и наш мэр прозрел и заговорил об этом. Как подытожил свое выступление Виктор Облогин: "Я ни в чем не виноват, работал на благо горожан, а настоящие воры сидят в правительстве (Республики Алтай - прим. ред.)"

В ходе судебного заседания выяснилась еще одна любопытная деталь: в качестве потерпевших от действий Виктора Облогина указывалась администрация города Горно-Алтайска и отдельные физические лица - некие Карпов и Вавилкин. Как оказалось, потерпевший Вавилкин - не кто иной как известный предприниматель, директор фирмы "Горно-Строй" и депутат Республики Алтай Валерий Михайлович Вавилкин. Во время размышлений судьи, а затем подготовки судебного решения, которые весьма подзатянулись, Виктор Облогин немного пообщался со своими сторонниками и прояснил, как пострадал от его действий Валерий Вавилкин.

Как мы писали ранее в материале "Тайный казначей вождя краснорожих", Валерий Михайлович в мае 2013 года стал владельцем фирмы "СР-Миша", предыдущим хозяином которой был помощник сенатора от Госсобрания Республики Алтай Ралифа Сафина. На эту фирму был оформлен земельный участок возле здания кадастровой палаты. Как сообщил Виктор Облогин, участок этот у Вавилкина отобрали, и он затаил обиду, вылившуюся в том, что Валерий Вавилкин заявился в суде как потерпевший от действий Облогина.

По материалам Арбитражного суда Республики Алтай, 14 марта 2012 года администрация Горно-Алтайска заключила договор №2318 аренды земельного участка по адресу: город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/3, размером 9003 квадратных метра (90 соток) с ООО "СР-Миша" сроком на один год. Заявленные цели использования участка - строительство бизнес-центра с развлекательным комплексом. Во время действия договора руководство фирмы допускало просрочку арендных платежей, вследствие чего этот вопрос решался в суде, но в период владения этой фирмы человеком Сафина, перед судом этот задолженность погашалась.

По истечении срока договора в марте 2013 года был заключен новый договор без номера сроком с 10 апреля 2013 года по 1 июля 2013 года. В декабре 2013 года администрация города вручает представителю по доверенности ООО "СР-Миша" г-ну Пупышеву уведомление о прекращении договоров аренды в связи с истечением срока действия. Однако Вавилкин посчитал данные действия городской администрации неправомерными, тогда горадминистрация обратилась в суд.

Решением арбитража фирму Вавилкина обязали вернуть земельный участок городу. Другим решением суда администрация взыскала с вавилкинской фирмы 100 тысяч рублей просроченной арендной платы. Таким вот образом администрация города в лице мэра Виктора Облогина обидела "потерпевшего" Валерия Вавилкина.

Теперь же вернемся к суду Облогина, в перерыве которого он поведал нам эту историю. С его слов, по решению городской администрации решили не загромождать это место зданием, а устроить там сквер для последующей установки памятника императрице Елизавете. Интересно, новая администрация города в лице Ольги Сафроновой отдала ли этот участок обратно "потерпевшему" Вавилкину в аренду? Впрочем, пришедших на судебное заседание волновал не этот вопрос, а то, выпустят ли Облогина под подписку о невыезде.

Перед оглашением решения судьи Имансакиповой Виктор Облогин подошел к Владимиру Петрову и быстро сказал: "Владимир Иванович, мы столько лет руководили республикой, городом, мы просто обязаны очистить нашу Республику Алтай от этих мразей!" На это Петров хитро прищурился и с улыбкой спросил: "Но ты ведь поддержал на выборах Бердникова?" Облогин со вздохом искренне ответил: "Это была самая большая ошибка в моей жизни!"

Арест мэра Облогина был продлен до 10 апреля.

Амыр АЙТАШЕВ