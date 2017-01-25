"Сакральный Алтай": капля камень точит

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Зинаида Тырысова рассказала о планах организации на полугодие. Так, на январь запланировано обсуждение и продвижение законопроекта об охране родовых гор и территориям традиционного природопользования (хотя это больше сфера деятельности коренных малочисленных народов, но этот вопрос, как отметила Зинаида Танышевна, будет рассматриваться несколько раз в течение года в виде информации, возможно создание рабочей группы).

"На февраль запланирован круглый стол - проводит министерство природных ресурсов и имущественных отношений Республики Алтай - по разработке и утверждению нормативов сохранения биоразнообразия. По этому вопросу уже создана рабочая группа, список в нее входящих нами предоставлен, думаю, в скором времени нас пригласят, - говорила руководитель "Сакрального Алтая", отметив, что один из членов организации, Светлана Понкратьева, сотрудник Ботанического сада, работает над привлечением ученых по данному вопросу. Есть договоренность о сотрудничестве с Алтайским биосферным заповедником. - В этом же месяце должен состояться обучающий семинар, за который отвечает администрация Турочакского района - "Разработка концепции и развития туристического, рекреационного и этнографического туризма в Турочакском районе", а Анастасия Семеновна Тодожокова предложила и внести в план вопрос "Республика Алтай - золотое кольцо Алтая", разъяснения по родовым горам, перевалам, то есть, повестка обширная. Принимаются предложения насчет выступлений с докладами". Тут же выяснили, что, как минимум, выступят Анастасия Тодожокова и Ирина Савченко из ОНФ РА.

Запланирован круглый стол "Подготовка кадров для этнографического туризма из среды молодежи".

На март запланирован семинар с минприроды РА о комплексном использовании кедровой тайги - функционирование орехово-промысловых зон, территорий традиционного природопользования, обследование кедровой тайги на предмет захламления, правила промышленной добычи ореха и древесины. "Последний сезон показал, что к нам приезжают люди из разных регионов, часто впервые в жизни видящие кедр, и они прямо бензопилами рубят суки, забирают орех... и даже местные этим грешат..." "В Красносельске, да", - поддержала выступление Зинаиды Тырысовой Мария Ельденова. "Повсеместно в Республике Алтай такое варварское отношение наблюдалось, и поэтому мы с министерством природы запланировали этот семинар, - продолжила Тырысова, - я предлагаю туда пригласить помимо представителей лесничеств глав районов, где есть орехово-промысловые массивы. Кроме минприроды проводит это мероприятие "Туба калык" и наша организация". Тут же можно рассмотреть использование лестехсырья, произрастающего в таких массивах, говорили члены "Сакрального Алтая".

- Вы ведь уже соглашаетесь с тем, что будут валить кедр! Переработка отходов, переработка древесины - то есть, вы уже согласились с тем, что дальше будут валить кедр, - говорил Роман Башаров.

- Ну, на 49 лет аренда, - что тут сделаешь, - сказала Анастасия Тодожокова.

- Роман Михайлович, мы не соглашаемся, а желаем, чтобы переработка любой древесины велась по правилам. Те, кто занимается сегодня заготовкой леса, тоже должны быть работой обеспечены. Из одного кедра тысячи изделий можно сделать, вместо того, чтобы тысячу кедров срубить, - ответила Зинаида Тырысова.

- Для того, чтобы изделия делать, кедр уже не надо пилить - если заезжаешь на деляну, там его море лежит, бери - не хочу, - говорила Любовь Петургина.

- Мы не ставим вопрос так, что рубить кедр для того, чтоб его перерабатывать, нет, речь именно о комплексном использовании, - продолжила свою мысль Зинаида Танышевна. - На семинаре мы про это проговорим. Для того, чтобы принимать жесткие ограничительные меры по рубке кедра, необходимо утвердить законодательную базу.

Чтобы разговор об углубленной переработке был более предметным, нужно пригласить на семинар представителей министерства финансов РА, считает Мария Ельденова: "Вот, например, моя община хочет этим заниматься, я напишу проект - мы уж сколько их пишем, толку-то нету. Чтоб уже как-то сдвинуть с мертвой точки эти разговоры, взять этот валежник и перерабатывать его, нужны деньги. На мероприятие еще надо пригласить наших лесопромышленников, которые уперлись как быки и только валят и валят лес... на другое у них уже голова не работает. Наш предприниматель местный сказал - я поставлю ферму и кедр валить не буду, лесом не буду заниматься. Но ферма появилась, а он как занимался, так и занимается лесом. Мы уже лет десять с этим бьемся, говорим - придет время и не будет леса, чем тогда люди будут заниматься? Они говорят - а сейчас что делать? Предпринимателю нету помощи от правительства, он сдал коров и набрал поросят, он пурхается, ему какие-то денежки дали маленькие, и все... кормовой базы нету. Надо, считаю, пригласить таких людей на круглый стол".

Зинаида Тырысова признала предложение Марии Ельденовой о финансировании тех общин или гражданских объединений, кто желает заниматься переработкой валежника и остатков срубленных кедров рациональным, отметив, что к семинару стоит приготовить свои выступления и программы, чтоб разговор был конкретным. Что же до приглашения лесозаготовителей - так как организатором круглого стола является минприроды РА, им и приглашать того, кого сочтут нужным.

- Я являюсь депутатом сельского поселения, - говорила Любовь Петургина, - и у нас депутаты сидят в основном лесопромышленники. На сессиях мы время от времени обсуждаем эти вопросы глубокой переработки, но наши каракокшинские лесопромышленники способны только на то, чтобы спилить, свалить, продать - и больше их ничего не волнует. Тот же наш предприниматель взялся за ферму, но на данный момент уже не хочет он этим заниматься, потому что он - не хозяин. Он привык пилить и продавать. Мы же убедились, когда были в Уймени, какой там был ор... надо по-другому немного с ними работать.

Чего боятся артыбашцы?

Неоднократно звучали предложения провести, наконец, круглый стол или заседание "Сакрального Алтая" в Чойском районе по аналогии с тем, как было в Турочакском районе. Зинаида Танышевна дала членам чойского филиала организации, как говорится, карты в руки - подготовить мероприятие, выбрать и договориться насчет места проведения и так далее.

Следующий пункт апрельской программы - семинар "Развитие туристической деятельности в акватории Телецкого озера". Он проводится Алтайским государственным биосферным заповедником. Его руководитель Игорь Калмыков пригласил

"Сакральный Алтай" принять в семинаре участие и попутно выступил перед собравшимися:

- Всегда принято благодарить коренное население, которое сохранило хотя бы то, что нам досталось. Вот как мы дальше это сделаем - тут огромный вопрос. Кто-то знает, кто-то - нет, но у нас произошло три очень важных события, которые невозможно не заметить. Первое - указ президента о том, что 2017 год является годом заповедников и национальных парков. Второе - 2017 год является годом экологии. Третье - в своем обращении президент впервые упомянул, что есть три символа природы России - это Волга, Байкал и Телецкое озеро на Алтае. Так он сказал. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что мы говорим, что Телецкое озеро уникально, представьте, сколько уникальных мест на огромной территории России. Внимание президента накладывает большой отпечаток - мы теперь боимся, что у нас начнется кипучая бездеятельность, имитация работы... Чего боятся жители Артыбашского сельского поселения, которые радеют за озеро? Что приедет куча проверок, больше накажут. Потом отчитаются и скажут - проверено больше, выявлено лучше, а озеро как было, так и останется... В Российской Федерации есть закон об особо охраняемых природных объектах, где пишется, что это заповедники, национальные парки, заказники и так далее, по градации... В настоящий момент - кому-то это нравится, кому-то нет, где-то есть конфликты, но - это является реальной возможностью сохранить какие-то участки. Тот же Алтайский заповедник занимает почти 10 процентов территории Республики Алтай. Мы сейчас говорим о кедре - при всех наших недостатках, мы тоже не идеальная организация, у нас тоже не все идеально происходит, кто-то работает, кто-то не очень, есть браконьерство и так далее - но при этом сама территория обитания кедра сохраняется. Никто не рубит. Если происходит браконьерство - это абсолютно единичные случаи. Почему нашему заповеднику так важна работа вне заповедника? В 2009 году мы стали биосферным заповедником, мы стремились получить этот статус, но он накладывает что? Часто говорят, что особо охраняемая природная территория, тот же заповедник - это природный объект, и хорошо бы, если б там еще людей не было. Но люди, хотим мы или нет, являются частью этой природы. Что такое вообще охрана природы? Это наше желание продлить самим себе как можно дольше комфортное существование, потому что природе мы - по барабану. Она без нас проживет, мы без нее - нет. То есть, мы, собственно говоря, беспокоимся о себе, говоря о природе. У ставшего биосферным заповедника есть две территории сотрудничества - Турочакский и Улаганский районы., где мы пытаемся, насколько это возможно (а у нас, например, не такой уж большой штат), свою идеологию природоохраны продвигать, а она невозможна без знания коренных основ, того, что знали наши дедушки, бабушки. Для них это казалось вообще обычным, для нас это уже иногда чудо. Я послушал здесь выступления, и как мне кажется, самое основное - сохранить на Алтае места обитания. Пусть это покажется кощунственным, но если мы уничтожим, допустим, косулю, то через 10-15 лет она возродится, а если уничтожить место обитания, допустим, тайгу, или какой-то участок - тысячи лет пройдут, и только тогда это возродится. Что касается кедра - на мой взгляд, нужно жесткое ограничение... Понятно, что лесозаготовители в большинстве своем являются местными жителями, поэтому лесом пользоваться надо, но разумно. Мы помним, что было нашествие медведей в 2008 году, в том числе это было где-то в Артыбаше вроде, - что сейчас медведи кушать будут, если люди прошли и все собрали? И если говорить, что это местные жители пошли и все собрали - вы заблуждаетесь, больше половины было не местных жителей, в том числе гастарбайтеры - таджики, узбеки, при всем моем интернационализме, я все понимаю... Далее - куда вывозится лес? В основном, за пределы Республики Алтай. То есть, говоря о том, что лесом нужно заниматься, и это нужно в первую очередь местным жителям, мы сталкиваемся с тем, что жители-то как раз ничего от этого не получают, за исключением, может быть, денег за выполненную работу. А что такое деньги - это бумага, которой даже хороший костер не разожжешь, а дерево - это дерево, оно может кормить, дом из него можно построить и так далее.

И абсолютно правильно сказали - в Артыбаше столкнулись с тем, что, во-первых, местному жителю лес брать негде, второе - проблема даже не со строительным лесом, а с дровами, дрова рядом уже не взять - их просто нет. Вы едете и видите, что тайга вроде есть, это не тайга. Это не деловая древесина, так скажем, древесная растительность, она никуда не годится, ни на растопку, ни на строительство, это поросль. Здесь, мне кажется, нужно наводить порядок, потому что если вы поедете весной - там как будто фашисты еще остались с Великой Отечественной войны и на танках ездят по тайге. Дороги эти - это жуть какая-то, это и напоминают. Я просто видел, как это делается в других странах, допустим, в Финляндии - наступает весна, и все дорожки в лес закрыты вообще, пока не просохнет и земля не станет твердой, чтоб не разбивать, не объезжать и прочее. Все древесные остатки утилизируются, забираются на переработку, что-то - в топку. У нас что делают - тракторами вдавливают, чтоб поменьше было видно, чтоб глаза закрыть на все это. Это, конечно, варварское отношение, и я считаю, что этот вопрос нужно все равно ставить. Абсолютно согласен, что по закону очень много вещей, которые так просто не решишь, но ставить нужно. Отдельно могу сказать о Турочакском районе, где, как мне кажется, от других районах работа все-таки отличается, в том числе и с коренными малочисленными народами, с общественностью, с природоохраной. Может быть, потому, что это все-таки туристический объект и люди уже по-другому стали мыслить - стали понимать, что им гораздо больше денег принесут приехавшие туристы, чем если просто что-то спилить. Хотя те же проблемы существуют. И мне кажется, что шаги в Чойском районе можно делать так, как это было в Артыбашском сельском поселении. Вначале сделали, спасибо Сапкину, ту же карту сакральных мест, согласовали, подписались общиной - она уже есть, ее можно выставить на сайт, еще куда-то. И потом будет видно, кто ее уважает, кто нет. Вы вот свои горы знаете, а кто-то нет. Считаю, что общественность может сделать такую карту и потом уже направить ее в правительство, министерство природных ресурсов или еще куда-то. Мы готовы к сотрудничеству, у нас тоже не все так просто, как кому-то кажется - чтоб было всем понятно, иногда директор лесхоза не все может решить, и министр природных ресурсов не все может, потому что есть законы, хорошие или плохие... И что такое заповедник? Он является собственностью Российской Федерации, земля принадлежит РФ, управляет этим Росимущество. У нас, у дирекции заповедника, она только в управлении, то есть, не я хозяин который может сказать сделать то или другое, у меня и прав таких нету. Поэтому некоторые вещи идут вразрез с моим мировоззрением, но я по контракту нанят министерством природных ресурсов РФ и выполняю конкретные вещи по управлению этим объектом федерального значения. В министерстве у нас хорошие специалисты, в целом, я считаю, хорошая работа проводится...

О коренных общинах и заповеднике

Затем Игорь Калмыков ответил на вопросы. Анастасия Тодожокова напомнила о практике дальневосточного национального парка "Бикин" - там КМН разрешается проводить традиционное хозяйствование на территории заповедника, не нарушая экологического состояния этой территории - и поинтересовалась, как на это смотрит глава Алтайского биосферного заповедника.

- Есть это и в положении, есть и в законе. Могу сказать приятную вещь - заместителем директора по экопросвещению в "Бикине", который один из крупнейших нацпарков, сейчас работает Олеся Малюкова, выходец из Горного Алтая, - говорил Калмыков. - Во-первых, нацпарки от заповедников отличаются - в нацпарках есть места в том числе для проведения охот, рыбалок (в зависимости от Положения), а есть участки, где вообще все запрещено. Заповедник же изъят из хозяйственного оборота и есть небольшие участки, на которых разрешено ограниченное ведение хозяйства - например, люди живут на кордоне, и держать корову или еще кого-то - это уже хозяйство. Заповедник, хорошо это или плохо, но известен тем, что на его территории находится село Яйлю. Как это получилось - вопрос другой, но есть у нас Положение о хозяйственной зоне, где местным жителям разрешена рыбалка (только для пропитания, без сетей, на удочку), разрешен сбор дикоросов, в том числе, на определенных участках, всем жителям, проживающим там. В Яйлю была когда-то создана община, тогда - территориально-соседского типа, "Корбу" называлась, потом закрылась. Сейчас есть община, созданная Князевыми, тубаларами. Других общин нет. Возглавляющий эту общину является инспектором нашего заповедника, здесь как-то мы находим общий язык. Я считаю, и на последнем совещании в Сочи мы про это говорили, что жители, проживающие рядом с особо охраняемыми природными территориями и на этих территориях, должны иметь приоритеты. Какие? Человек, живущий в Яйлю, не должен пользоваться одинаковыми правами с человеком, приехавшим, допустим, из Москвы, при всем огромном моем уважении. Потому что этот приехал на пять дней, радуется, что здесь плохая сотовая связь и до него никто дозвониться не может, а для местного жителя это все совершенно по-другому воспринимается и жителю нужно жить тут, детей кормить и так далее. Но я хотел бы, чтоб никогда не путали, что коренные общины, на мой взгляд, должны создаваться для возрождения своих традиций, а очень много общин создано для торговли собственными интересами и всем остальным, это дискредитирует... Например, община создается и говорит - мы коренные малочисленные, нам обязаны дать землю, бесплатный лес. Продали - перепродали, опять создают новую общину и говорят - нам это опять можно. Относится ли это к возрождению традиций и к бережному отношению к своей природе? Думаю, нет, это обыкновенное коммерческое отношение. В целом, я считаю, что конечно, проживающие и коренные малочисленные в том числе должны пользоваться какими-то возможностями больше, чем другими. Тот же орех могли собирать местные, а не куча приехавших, потому что потом получается, что и местные не успели ничего собрать.

Две точки зрения на ущерб природе

Еще один вопрос от Анастасии Тодожоковой к директору заповедника - в Артыбаше создается кластер "Алтын-кель", где участвует и Алтайский биосферный заповедник, там прописан этнографический туризм. Как это видит Игорь Калмыков?

- Заповедник своей территорией участвует, потому что все приехавшие на Телецкое озеро, традиционно самый большой процент, посещают водопад Корбу, - отвечал он, - роль ли это заповедника или природа так все создала... Иногда бывают дискуссии, потому что говорят, что туризм наносит непоправимый ущерб природе, есть и такая точка зрения. Но на мой взгляд, развитие туризма минимизирует ущербы, потому что все те мужики, которые на лодках возят туристов, если бы так не зарабатывали деньги - были бы все в тайге и наверное бы больше ущерба нанесли, потому что все равно семьи кормить нужно. Далее, на территории заповедника есть эколого-просветительские маршруты, которые разрешены к посещению, и они у нас есть в положении, и выдаются пропуски... ("Эколого- или эко- ?" - уточнила Тодожокова, - прим.авт.) В этом отношении у нас везде в законодательстве огромная путаница. В законе о туризме говорится об одном, у нас в министерстве и в стратегии развития он называется познавательный туризм - там попытались все объединить... Но я отношусь к тому, о чем вы говорите, не просто положительно - я считаю это необходимым... Чем интересен Алтай приехавшему? Если здесь будет как везде в мире - стандартные гамбургеры, макдональдсы и прочее, это будет неинтересно, потому что горы, озера, реки есть и в других местах, и все они чем-то похожи. Каждая местность всегда интересна своими традициями, корнями и тем народом, который... насколько он коренной - это большой вопрос, а вот насколько в последнее время он был и традиции сохранились - вот это важно. Что хотят увидеть на водопаде Корбу? Травяной алтайский чай или еще что-то... Поэтому мы сами иногда говорим - ну, уберите вы эти пакетики чайные, стыдно смотреть. Мне кажется это важным и потому мы в апреле заложили семинар, который будем проводить с турфирмами и базами, и как раз пригласили "Сакральный Алтай", чтобы они рассказали вот этот элемент. Считаю, это нужно углублять, но здесь есть одна огромная проблема - если собрать несколько коренных жителей, знатоков своих традиций, то я уверен, что будем слушать спор - как правильно что-то повязать или что-то сделать.

Анастасия Семеновна, Зинаида Танышевна и Игорь Вячеславович сошлись на том, что о традициях говорить туристам, тем не менее, необходимо, к тому же, опыт сотрудничества у этих трех сторон уже имеется. Калмыков также заявил о необходимости переиздать книгу "Сказание о кедре".

На июнь запланирована экспедиции с возможностью в перспективе организации паломничества и этнографического туризма по потайным местам Алтайского заповедника, сообщила также Зинаида Танышевна.

Кабель по дну Телецкого закон не нарушает

Ирина Таштандинова подняла вопрос неорганизованного туризма в района села Новотроицкое -и вероятности ограничения посещения села, раз уж оно вроде бы попадает в зону бассейна Телецкого озера. По словам Калымкова, создание кластера имеет задачей упорядочить подобные моменты, вероятно, имеет смысл постараться связаться с Советом Телецкого озера.

- А как понять, что Банных проложил провод по дну озера? - спросила также Ирина Сафроновна.

- Я вообще к этому отрицательно отношусь, чем меньше бы трогали природу, тем было бы лучше - в идеале. Но как бы мы ни хотели, существуют определенные законы, - ответил глава заповедника. - Такой же точно кабель был проложен на Байкале, этим и воспользовались. Там, где они проложили, никакой закон не ограничивает невозможность его проведения. Слушания были, были сделаны различные экспертизы, - я знаю косвенно, мы в этом не участвовали, и слава богу, что это не проходит по нашей территории... Озеро Телецкое - не все заповедник, только половина. Кабель проходит не по заповедной территории. Я знаю, что большинство жителей против, да и сейчас, наверное, сам Анатолий Николаевич был бы против, потому что лишняя трата денег, сейчас, скорее всего, электричество по дороге поведут...

Присутствующие не согласились с тем, что нарушений в деле с кабелем нет. Зинаида Тырысова напомнила, что вопрос прокладки кабеля, дороги к турбазе Самыш, да и сама турбаза - на контроле у "Сакрального Алтая", документы изучаются, на ближайших заседаниях вопрос будет вынесен на обсуждение.

Закон же об охране Телецкого озера обсуждался с депутатами и руководителями профильных комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай: "Они после Путина взяли под козырек и сказали - доведем закон до ума, потому мы пока самоустранились", - отметила Зинаида Танышевна. Игорь Калмыков заметил в ответ - а ведь большинство местных жителей против этого закона. "Разные мнения есть", - считает Людмила Кыдатова.

Катунский заповедник и ОНФ РА - круг партнеров расширяется

Налаживается партнерство "Сакрального Алтая" с Катунским заповедником, и со стороны последнего прозвучало предложение о подготовке гидов для туристов. Работа, предположительно, начнется в апреле, рассказала Тырысова.

Ирина Савченко, преподаватель ГАГУ и активист Общероссийского народного фронта в Республике Алтай, немного рассказала о своей работе, отметив, что в силу ее деятельности в сферу ее интересов входит туризм, кроме того, порядка года назад в ОНФ РА была создана рабочая группа по вопросам экологии и защиты леса, которую она возглавила. К тому же, она на общественных началах создала в ГАГУ молодежное экологическое сообщество. Ирина Михайловна также поделилась мнением о воспитании подрастающего поколения и о том, что происходит в Республике Алтай:

- Мне не все равно, что происходит с молодежью, что происходит в республике - я не местная, приехала сюда 25 лет назад, но с такой любовью всегда относилась к этой территории, земле, традициям. В детстве я жила на границе Алтайского края и Казахстана, - нет деревьев, есть абсолютно ровное пространство и распаханные поля, лесополосы и солончаки. Я помню в деревне у бабушки рядом с домом елку - одну-единственную, которую неизвестно кто привез и посадил и ее бережно хранили. И я помню, прошел буран (а кто видел в степи буран, тот знает, о чем речь), и у елки сломалась макушка. И местные жители чуть не плакали, жалея вот это дерево... Когда я в республике столкнулась с вопросами варварской рубки, когда ты приезжаешь в Турочак (а мы часто выезжаем по обращениям, несмотря на то, что, например, я работаю, а ОНФ - это общественная работа, за которую никто не платит, часто ездим в выходные, во время отпуска) и ужасаешься... я вспоминаю эту одну-единственную елку посреди села, и здесь... Кажется, что здесь много всего, а когда летишь на вертолете над республикой - видишь голые участки. Действительно, год-два - и пилить и собирать нечего будет. Тот план работ на полугодие, который осветила Зинаида Танышевна - у нас очень много точек соприкосновения, по многим вопросам мы также работаем, и с молодежью, и по лесу в Турочаке, и Национальному парку "Сайлюгемский" очень тревожные сообщения поступают... Я думаю, что мы наладим с вами сотрудничество и будем работать совместно.

По словам Савченко, когда в ГАГУ было создано экологическое сообщество, первое время люди не совсем понимали, что оно должно делать и обращались насчет уборки мусора: "Вы же экологи, а вот там куча мусора, идите и уберите". Некоторых трудов стоили объяснить - правильно не убирать за кем-то без конца, а научить, почему бросать мусор нельзя; почему правильно не рубить дерево: "Те, кого мы сейчас называем молодежью, родились в конце 90-х годов, это сложное время, когда родители были заняты добычей куска хлеба, и им зачастую было не до воспитания. Эти дети, может быть, чего-то недополучили в свое время, поэтому работать с ними одно удовольствие..."

Рассказала Савченко и о том, чего удалось добиться жителям республики в сотрудничествес ОНФ по РА - например, история с Аскатской эпигенетической долиной, восстановлением природного парка. Что же до Чойского района, то у нее здесь несколько вопросов, касающихся пути к Телецкому озеру, чойских перевалов, туалетов на них. "Если создавать кластер, этно-экологические маршруты, то и инфраструктуру нужно создавать соответствующую, чтобы не было стыдно и чтобы уже на подходе к кластеру люди понимали, как себя вести", - считает она.

Ирина Савченко заметила, что кроме прочего, входит в научно-консультативный совет при прокуратуре РА. Члены "Сакрального Алтая" пригласили Ирину Савченко вступить в ряды их общественной организации.

Выступила Елена Казакова из Чемальского района. Она попросила помощи в вопросе защиты лесов в Узнезинском сельском поселении, где в декабре 2016 года было приняло решение о застройке на рекреационных зонах и разрешена рубка леса на этой территории. С населением никто эти вещи не обсуждал, сказала Елена Казакова, на территориях, о которых речь, расположены турбазы, теперь они и те, кто будут застраиваться, вырубят лес по берегу реки. Зинаида Тырысова предложила предоставить в "Сакральный Алтай" копию решения, чтобы организация могла оказать конкретную помощь.

На май запланирована акция по посадке кедра в Турочакском и Чойском районах. Роман Башаров сделал практическое предложение - взять участок земли в аренду и высадить там кедрач, потому что за саженцами нужен многолетний уход. Насчет этого предложения решено проконсультироваться в минприроды РА.

Новинки законодательства

Зинаида Тырысова сделала обзор новых федеральных законов, вступивших в силу в 2017 году - например, закон "Об усилении ответственности за некачественное лесовосстановление", подготовленный Центром ОНФ РФ. Введен реестр недобросовестных арендаторов лесных участков, установлен запрет на деятельность, ухудшающую среду обитания диких животных, введено кратное повышение штрафов за нарушение лесовосстановления со стороны арендаторов. Кроме того, отчеты лесных арендаторов теперь будут дополняться материалами фотофиксации и спутниковыми снимками, а сами отчеты - публиковаться в свободном доступе в интернете. Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса будет пристально следить за исполнением данного федерального закона на всей территории России.

Кроме того, с 1 января 2017 года начинает действовать федеральный закон о "Зеленом щите", который был инициирован и разработан Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. По новому федеральному закону, граждане и общественные объединения смогут инициировать создание лесопарковых зеленых поясов вокруг населенных пунктов.

Инна Жулаева