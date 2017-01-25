Социометр: "Пока запишешься к врачу, пока очередь дойдет, можно и умереть…"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "С 1 января в России ужесточили отпуск лекарств из аптек: теперь 70 процентов лекарств, включая жизненно важные препараты и все антибиотики, можно купить только по рецепту врача. А как вы относитесь к этому нововведению - одобряете, против или вам все равно?"

В течение недели в опросе приняли участие 222 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

9,9% отвечавших (22 человека) поддерживают решение об ограничении свободной продажи лекарств. Они говорили:

- мне все равно, если нужно - пойду, возьму рецепт и куплю лекарство;

- лекарства по рецепту - наверное, это правильно;

- правильно, нужно контролировать;

- так-то правильно, что нужно по рецепту;

- скорее всего, одобряю;

- давно пора по рецепту продавать, многие занимаются самолечением;

- я одобряю;

- мы за то, чтобы все отпускали по рецепту;

- мне это никаким боком, я за свою жизнь купил три-четыре стандарта простеньких лекарств, а то, что боярку прекратили продавать, это нормально;

- я одобряю эту ситуацию;

- одобряю такое решение;

- правильно сделали, чтобы лекарства были по рецепту;

- я считаю, что все сильнодействующие лекарства должны быть по назначению врача;

- наверное, надо по рецептам отпускать;

- я приветствую решение, чтобы лекарства выдавали по рецептам.

86,0% отвечавших (191 человек) отрицательно относятся к нововведению. По их словам:

- во-первых, все, что в России делается - всегда к худшему и против народа, это следует уяснить и запомнить раз и навсегда, во-вторых, я сам инвалид 3-й группы и прекрасно знаю, что такое купить лекарства, и плюс еще: что такое получить рецепт с нашей системой: надо отстоять очередь, чтобы получить талон, чтобы попасть к врачу и т.д., короче, полжизни будем ходить за лекарствами, это все против человека сделано;

- не одобряю;

- считаю это неправильным, теперь лекарства, например, антибиотики, просто так не купить, в больницах будет аврал;

- конечно, это лишняя морока, лишнее время, нервы, и так-то к врачам не попадешь, хорошего, наверное, мало;

- дурость у нас в России всегда была, есть и будет, депутаты вообще оторваны от реальности, поэтому сложно комментировать такие вещи, сущий бред;

- ни в коем случае этого делать было нельзя;

- я вообще считаю, что малоимущим лекарства надо выдавать бесплатно;

- отрицательно;

- категорически против;

- отношусь отрицательно, это большие проблемы для людей;

- отношусь к этому отрицательно, и так в поликлинике не пробиться к врачам, а теперь вдвое увеличатся очереди;

- козлы они, козлы, это они и добиваются, так народ быстрее сдохнет;

- неудобно, если ребенок заболел, теперь врача надо вызывать, идиотизм;

- конечно, против;

- нельзя такого допустить;

- я против;

- отрицательно, что-то хитрят они;

- будут очереди в поликлинике, и точно так же будут получать люди препараты;

- я против;

- я против, не каждый может посещать больницу;

- мы против этих рецептов;

- категорически против;

- против;

- я против этого;

- я против этого;

- что б они сами антибиотики ночью покупали, когда заболеют;

- где брать рецепты, когда к врачам не попадешь?

- у нас, как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда, я лично против;

- это неправильно, потому что за простыми обезболивающими приходится идти за рецептами, пока доберешься до врача по очереди, сдохнуть можно;

- так делается в нашей стране с 1917 года, о народе никто не думает;

- пришла в аптеку взять лекарства от давления, без рецепта не дали;

- я против;

- отношусь отрицательно, очень большие очереди в поликлинике, а если там еще и рецепты будут выдавать, вообще не пробьешься;

- к новшеству отношусь отрицательно;

- категорически против;

- насчет лекарств - конечно, против, очень трудно попасть в поликлинику, чтобы получить рецепт, а давление - оно ведь не спрашивает, когда оно подскочит или понизится;

- мне как раз не все равно, месяц назад просила С. Михайлова поставить этот вопрос на автоответчик и заняться этим вопросом, хотя не думаю, что все изменится;

- против;

- категорически против;

- отношусь отрицательно;

- к этому новшеству отношусь плохо;

- против;

- насчет лекарств - против;

- отношусь плохо;

- отношусь отрицательно;

- против;

- я против;

- считаю, что в целом идет старый очень устойчивый накат на все бесплатное, я против того, чтобы это было внедрено;

- отношусь против, антибиотики должны продавать без рецепта;

- я против того, что будут продавать по талонам;

- плохо отношусь;

- я против, пока запишешься к врачу, пока очередь дойдет, за это время можно умереть;

- не одобряю;

- это плохо сделали, каждый раз ходить к врачу за талончиками, а мы пенсионеры, нам тяжело стоять в очередях;

- я против этих рецептов, к врачам ходить - себя не уважать, биться там в очереди, во-вторых, всю жизнь, сколько человек существует, он сам себя лечит, с каменного века;

- нововведение полностью не одобряю, возмущена;

- мне это не безразлично, не нужно было этого делать;

- правительство делает, чтобы все было хуже для людей, им лучше перевести все на талоны и рецепты, создать большие очереди;

- я против этого;

- я против этого закона;

- конечно, против, талонов не достать к врачам, в общем, полнейшая ерунда;

- это бред какой-то, я не согласен;

- против;

- отношусь очень отрицательно, не согласна, постоянно к врачу не набегаешься, врачи будут выписывать такие рецепты, что нам, простым людям, это будет не по карману;

- неправильно сделали, чтобы только по рецептам препараты продавали;

- я не одобряю нововведение, я против, это бюрократия;

- медикаменты должны свободно продавать, и только на некоторые должны быть рецепты, а для первой помощи - все должны быть доступны в продаже;

- в отношении рецептов - отношусь отрицательно;

- и так к врачам не попасть, по полдня люди сидят, последнее здоровье в очередях этих тратят, а сейчас, чтобы получить какое-нибудь лекарство, которое свободно можно было купить, теперь нужно стоять в очередях, конечно, я не одобряю;

- по поводу этого закона - я возмущена до предела, люди умереть могут, попасть к врачу, особенно в условиях нашего Горно-Алтайска, это убийственно, для пенсионеров особенно;

- я очень отрицательно отношусь, потому что можно помереть, пока сходишь за рецептом;

- я не одобряю, бывают такие лекарства, которые срочно нужны, которые можно купить без рецепта врача;

- я против рецептов;

- отношусь отрицательно к такому;

- отрицательно отношусь к отпуску лекарств без рецепта;

- я против;

- не одобряю;

- отрицательно;

- я больна, 10 дней в праздники отдыхали, выходные дни, рецепта нет - лекарства нет, и десять дней я подыхала;

- я против;

- отрицательно;

- мы против продажи лекарств по рецепту;

- мне, как пенсионерке, не все равно, как прижмет, бежишь сразу в аптеку, а теперь к врачу, не очень удобно;

- я против;

- не должно быть так, если людям срочно надо, они знают, что им требуется;

- и так к врачу не попадешь, а теперь как лекарства брать?

- я против;

- в отношении лекарств: я пенсионерка, сейчас нам и без того все труднее и труднее, какие-то новые сложности не одобряю;

- насчет лекарств - это просто дурдом, они сами не знают, что делают, а когда начнется падеж, как у скота, тогда очнуться, но будет поздно;

- отрицательно отношусь;

- против;

- категорически не одобряю, это крайне неудобно;

- я против этого;

- то, что ужесточили, это, с одной стороны, плохо, потому что бывает, что и до врача дотянуть невозможно, так что вопрос стоит ребром;

- я против ввода рецептов на жизненно необходимые лекарства;

- я считаю, что антибиотики и обезболивающие нужно продавать без рецепта, это полное сумасшествие;

- и раньше не было возможности попасть к врачу быстро, а теперь, чтобы рецепт выписать, будут очереди страшенные;

- я категорически против этого;

- категорически против того, что лекарства будут отпускаться только по рецепту врача;

- я очень плохо отношусь, потому что пенсионерка, стоять в очереди к врачу, тем более, вдруг нету талончиков;

- я против этого;

- на вопрос ответить очень сложно, с одной стороны, правильно, чтобы бабушки пили то, что нужно, а с другой - получить талон не так просто;

- отрицательно, против этого;

- это опять занос нашего минздрава;

- против;

- отрицательно отношусь, я пожилой человек, у меня давление, я пью таблетки по системе, и каждый месяц должна покупать их в аптеке, а теперь идти к врачу за талоном, это дополнительная нагрузка и для меня, и для врачей, не знаю, какую цель они преследуют, даже подумать страшно;

- отрицательно отношусь, сама я гипертоник, даже "Каптоприл" копеечный отказались отпускать, например, ухо заболело - талон дают через 14 дней, а зачем мне через 14 дней лекарства?

- запрет на эти лекарства очень мне не нравится, пока к врачу за рецептом дойдешь, в общем, можно и помереть;

- против, конечно, это дурдом;

- я против;

- я против;

- отношусь крайне негативно;

- отношусь отрицательно, я пенсионер, инвалид 2-й группы, и живу, можно сказать, только на лекарствах, а каждый раз за рецептами не набегаешься;

- я, конечно, против, и без того к врачам не попасть, а теперь и вовсе невозможно будет добраться, а кто занимается самолечением, он и так будет заниматься, вообще очень глупая затея, никто не объяснил мотивы и причины;

- я считаю, что эта акция - террор против народа, антигуманно, античеловечно;

- против этого, очень тяжело купить лекарства, получается, пусть люди умирают?

- я против отпуска по рецепту, некоторые лекарства действительно нужно в продаже ограничить, но не все подряд.

4,1% отвечавших (9 человек) затруднились с ответом, не дали прямого ответа на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- ответа не знаю;

- затрудняюсь;

- мне все равно;

- мне все равно, как будут отпускать лекарства из аптеки;

- насчет лекарств - я не знаю;

- а мне все равно, как будут отпускать лекарственные препараты;

- мне все равно;

- это ерунда, это протянется месяц-два, потом про это забудут, как был у нас бардак, так и останется бардак, до сих пор в республике нет аппарата, который дробит камни в почках, республика называется;

- ничего не могу сказать по этому поводу.

Результаты опроса обрабатывал доктор Пилюлькин