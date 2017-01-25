Мент всегда прав?

В наше время правонарушения, совершенные сотрудниками полиции в отношении граждан, стали обычным делом: одни избивают задержанных, другие "шьют" административные и уголовные дела, третьи - молча поддерживают своих коллег. А служители Фемиды, забывая о значении словосочетания "Ваша честь", выносят постановления так, как угодно блюстителям порядка. Словно в известной всем поговорке - "ворон ворону в глаз не выклюет".

В качестве подтверждения сказанному выше как нельзя кстати подходит случай, произошедший прошлой осенью с гражданином Б., который оказался без вины виноватым. Вот что рассказал автору этих строк Б. о случившемся: "29 октября прошлого года около 2:30 минут я приехал на такси "Горный Алтай" в ГОВД г. Горно-Алтайска чтобы забрать друга, которого вечером того же дня задержали сотрудники полиции около кафе "Салем". Позвонил в дверь отделения полиции, оттуда вышел сотрудник правопорядка в звании майора. Когда я спросил, могу ли поговорить с задержанным, он внятного ответа не дал. Просто развернулся и ушел.

После этого подошел другой сотрудник полиции в звании сержанта и попросил меня пройти в отдел вместе с ним. Мне не объяснили никаких прав, не видел даже, как составляли протокол, забрали сотовый телефон и до утра закрыли в полиции. 30 октября около 11:00 часов утра отвезли на суд, в котором я был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

А в рапорте, составленном сержантом полиции А. В. Чекураковым на имя начальника Отдела МВД России г. Горно-Алтайска подполковника полиции Я.В. Сапарова сей нелепый случай приобретает совсем другой оттенок. Вот что написал в своем "сочинении" с орфографическими и пунктуационными ошибками доблестный сотрудник правоохранительных органов: "29.10.2016 в 03 часов 00 минут в городе Горно-Алтайске возле дома №42 по проспекту Коммунистическому гражданин Б., одетый в синяя куртка синие джинсы чорные кроссовки находясь в общественном месте громко грубо выражался не цензурной бранью в адрес мимо проходящих граждан, назойливо приставал к гражданам, хватался за одежду прохожих, пытался учинить драку, на неоднократные замечания успокоиться не реагировал, продолжая материться, ругаться, кричать, выражая явное неуважение к обществу, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Чем совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ" (конец документа).

А другой сотрудник полиции (Апенышев И.Н.), который по закону не имеет права быть свидетелем в суде по данному делу, подтвердил, что гражданин Б., надевший "чорные" кроссовки, совершил "чорные" деяния.

На основании изложенного выше Горно-Алтайский городской суд под председательством Красиковой О.Е. признал гражданина Б. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. И ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 700 рублей. Здесь же следует отметить, что "злостному нарушителю" не позволили просмотреть запись видеонаблюдения, которая подтвердила бы доводы сотрудников полиции.

Далее оскорбленный до глубины души гражданин Б. обратился в Верховный Суд Республики Алтай, но там постановление городского суда оставили без изменения.

Так кто же все-таки совершил "чорные" деяния? Гражданин Б., который пришел за другом или сотрудники полиции, быстро "состряпавшие" дело с нарушениями законов РФ?

Выводы делать только вам. От себя лишь добавлю, что подобного рода деяния со стороны блюстителей порядка формируют негативное отношение граждан ко всем сотрудникам полиции. И вот такие дела срока давности не имеют. Выводы делать только вам. А обладателям черной мантии, которые солировали по данному делу, так и хочется сказать: "Видал я честь вашу!"

Аржан Махин