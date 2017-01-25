Про «кадровый национализм» в Кош-Агачском районе и про «арифметическую справедливость»

В последнее время из Кош-Агачского района Республики Алтай стали поступать тревожные сигналы — там, судя по всему, нарастает конфликт между администрацией района, возглавляемой этническим казахом и, пожалуй, неформальным лидером казахской части населения Ауэльханом Джаткамбаевым и общественниками из Курултая Алтайского народа Кош-Агачского района во главе с Урматом Князевым.

Есть такой термин «кадровый трайбализм». Вот как определяет это явление Википедия:

«Практика кадрового трайбализма заключается в предоставлении привилегий выходцам из одной родоплеменной группы при подборе и расстановке кадров в аппарате управления и, следовательно, в ущерб остальным группам населения. Основывается на принципе «Все начальники — прямые потомки родоначальника» и наблюдается, например, в государствах, где традиционные основы семейственности и клановости сохранились до наших дней. Вследствие кадрового трайбализма все так называемые «престижные» виды деятельности в обществе, уже перешедшем от родоплеменной организации к государственной, оказываются занятыми выходцами из племён и кланов, почитавшихся в прежней родоплеменной структуре «старшими».»

Так вот, на мой взгляд, по аналогии с термином «кадровый трайбализм» в случае с Кош-Агачским районом (да и, если честно, не только с ним) имеет смысл ввести термин «кадровый национализм». Именно это явление, насколько я понимаю, и является причиной напряжения.

В Кош-Агачском районе чуть больше 50% населения — этнические казахи. Примерно 45% - этнические алтайцы-теленгиты. При этом достаточно широко распространены межнациональные браки, на бытовом уровне обособленности этих двух основных народов в районе, в общем-то нет. Но в то же время, на муниципальной службе наблюдается отчётливый перекос в сторону казахской части населения района (в пропорциях 70 к 3) и так далее. Похожая картина — в торговле. То есть, представители одного из двух основных народов, живущих в районе - отчётливо доминируют.

Это, по понятным причинам, вызывает некоторое напряжение. Можно ли (и нужно ли) как-то менять ситуацию в бизнесе — не очень понятно. А вот в отношении муниципальной службы и вообще всех имеющих отношение к государственным деньгам рабочих мест, полагаю, нужно применять принцип «арифметической справедливости».

Кое в каких сферах он уже применяется. Так, в Кош-Агачском районе есть негласный обычай, согласно которому, если глава района по национальности — казах, то спикером районного совета должен быть алтаец (отступление от этого неписанного обычая при Леониде Ефимове, похоже, стало одной из причин нарастающего напряжения в районе).

Наверное, примерно в таком же ключе стоит действовать и в отношении районных бюджетных учреждений — либо на уровне самих учреждений (условно говоря, одно учреждение - «казахское», другое - «алтайское») или же на уровне процентного состава сотрудников внутри каждого из бюджетных учреждений.

Понятно, что предлагаемые меры (точно так же, как, например, и обычай соблюдать кадровый паритет русский—алтаец) между Главой Республики Алтай и Спикером Госсобрания — Эл Курултай РА) ФОРМАЛЬНО НЕ ОСНОВАНЫ НА ЗАКОНЕ и следовать им можно только в случае доброго согласия сторон.

И, да, возможно, стоит изучить опыт Республики Дагестан по этой части. Там ситуация — ещё сложнее. В Дагестане проживает около 30 народностей, говорящих на языках четырёх разных языковых групп. Баланс между этими группами старательно поддерживается уже много лет. Дагестан кажется - единственный регион России, где глава республики до сих пор избирается не на всенародных выборах, а назначается Президентом РФ и утверждается Народным собранием — чтобы не провоцировать межнациональный раскол. Интересно посмотреть, как именно дагестанцы делят бюджетные рабочие места между представителями разных национальностей.