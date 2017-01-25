На территории Республики Алтай только с полуночи до утра в крещенских купаниях приняли участие более 2 тысяч человек.
В этом году в регионе на водоемах были оборудованы 17 купелей, у которых дежурили 138 человек личного состава оперативных служб и 34 единицы техники, из них от МЧС 56 человек, 34 единицы техники, - сообщает ГУ МЧС по РА.
На днях писатель и публицист Михаил Веллер в своей авторской передаче в эфире «Эха Москвы» сказал по этому поводу буквально следующее:
«Но количество людей, у которых мозги превратились в гнилую труху, всё-таки удивляет. Понятно, что толпу можно уговорить на все, что угодно – уговорить ее зимой купаться. Как говорил один старик, ярмарочный зазывала, рассказывая в старости журналисту Гиляровскому, дяде Гиляю [известный российский журналист и публицист XIX-го — начала XX-го века], в чём заключается профессия зазывалы: «Что толпа? Да толпу я зимой купаться уговорю!» И уговорил бы, да, конечно. Так вот, уговорили.»
Интересно, есть ли статистика, сколько людей после вот этих модных зимних купаний в проруби получает простуды, сколько — воспаления лёгких, а сколько — инсульты (реальная история на эту тему под названием «Особая вода» — на стр.13) и инфаркты — из-за рефлекторного спазма кровеносных сосудов? Или собирать такую статистику мода и РПЦ не велят?
Сергей Михайлов
что это обман, что кроме болезни человек ничего не получает, что вода грязная и ледяная и в принципе не "освященная"?
По моему ответ однозначен, те кто окунался = те кого обмаули, т.е. те, кто однозначно был за РПЦ,
за кости, доски, отпевания, крещения, освящения и т.п..
Попы РПЦ, вы мне омерзительны. Но когда вас опять начнут сбрасывать с колоколен ваши же прихожане, как христианин, готов буду предоставить вам убежище.
Этих пидарасов в рясах надо прямо у проруби в лоб стрелять и под лёд сбрасывать.. а не убежище им предоставлять.
А в след за ними и мамаш ими ёбаных.