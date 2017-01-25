Несколько тысяч жителей Республики Алтай искупались в проруби в рамках модного обычая

На территории Республики Алтай только с полуночи до утра в крещенских купаниях приняли участие более 2 тысяч человек.

В этом году в регионе на водоемах были оборудованы 17 купелей, у которых дежурили 138 человек личного состава оперативных служб и 34 единицы техники, из них от МЧС 56 человек, 34 единицы техники, - сообщает ГУ МЧС по РА.

На днях писатель и публицист Михаил Веллер в своей авторской передаче в эфире «Эха Москвы» сказал по этому поводу буквально следующее:

«Но количество людей, у которых мозги превратились в гнилую труху, всё-таки удивляет. Понятно, что толпу можно уговорить на все, что угодно – уговорить ее зимой купаться. Как говорил один старик, ярмарочный зазывала, рассказывая в старости журналисту Гиляровскому, дяде Гиляю [известный российский журналист и публицист XIX-го — начала XX-го века], в чём заключается профессия зазывалы: «Что толпа? Да толпу я зимой купаться уговорю!» И уговорил бы, да, конечно. Так вот, уговорили.»

Интересно, есть ли статистика, сколько людей после вот этих модных зимних купаний в проруби получает простуды, сколько — воспаления лёгких, а сколько — инсульты (реальная история на эту тему под названием «Особая вода» — на стр.13) и инфаркты — из-за рефлекторного спазма кровеносных сосудов? Или собирать такую статистику мода и РПЦ не велят?

Сергей Михайлов