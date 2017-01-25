Выпас скота вблизи проезжей части запрещен

Несмотря на проводимую ГИБДД профилактическую работу по недопущению случаев выпаса домашних животных вблизи проезжей части, положение с наездами на бесконтрольно пасущихся животных на дорогах региона остается актуальным.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что возможность наездов на животное увеличивается в ночное время, рано утром, а также при неблагоприятных погодных условиях или во время недостаточной видимости.

Для снижения риска дорожно-транспортного происшествия необходимо соблюдать безопасную скорость движения, а увидев животное, максимально снизить скорость или остановить свое транспортное средство. Если же допущен наезд на животное, и совершено ДТП, то согласно п. 2.5 ПДД РФ, водитель, причастный к данному происшествию, обязан немедленно остановить (не трогать с места ДТП) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак «аварийной остановки», не перемещая предметы, имеющие отношение к происшествию.

Ответственность за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием предусмотрена ч. 2 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Владельцам животных Госавтоинспекция убедительно рекомендует принять меры контроля над своими питомцами. При их неожиданном появлении на проезжей части дороги создается угроза совершения аварии, где водитель и пассажиры подвергают опасности свое здоровье, а порой и жизнь

ГИБДД Майминского района