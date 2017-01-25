Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 24 января 2017 года (видео)

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Приоритет в сфере образования - новые школы для детей республики. Глава региона Александр Бердников провел рабочее совещание на месте строительства школы в микрорайоне Каяс.

Шестнадцатый съезд "Единой России" - этой теме была посвящена пресс-конференция в республиканском отделении политической партии. Представители делегации нашего региона, принимавшие участие в двухдневной работе съезда на встрече с журналистами расказали о главных и приоритетных направлениях.

Безнадзорные и бродячие - только за первые недели нового года в республике от нападений собак пострадали 14 человек, в том числе три ребенка. Всего за прошлый год - более 600 человек. Решение проблемы власти видят только в одном - отлов.

Решили украсть по крупному - на одной из стоянок в окрестностях Кош-Агача конезаводчики не досчитались целого табуна лошадей. После обращения в полицию пропажу нашли на территории соседней Тывы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Экзамены для педагогов. Традиционная городская неделя педагогического мастерства началась в столице республики. Талантливые и творческие, молодые и опытные учителя, преподаватели и педагоги дополнительного образования в течение недели борются за звание лучшего.

Зимовка скота на контроле властей. Несмотря на трудные условия дороги к зимним стоянкам открыты во всех районах. По словам животноводов зимовка проходит в штатном режиме.

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