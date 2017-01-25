Мать несовершеннолетней горожанки накажут за изображение с нацистской символикой на странице дочери в соцсети

В январе 2017 года сотрудниками МВД по Республике Алтай был выявлен факт размещения в свободном доступе, на странице в социальной сети «ВКонтакте», фотографий с изображением нацистской символики и атрибутики. В ходе проведенной проверки установлено, что изображения были размещены несовершеннолетней жительницей Горно-Алтайска, сообщает сайт МВД по РА.

По данному факту было возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». В связи с тем, что девушка, не достигла возраста привлечения к административной ответственности, производство по делу было прекращено, а в отношении ее матери возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию).

В настоящее время материалы дела направлены для рассмотрения по существу, в комиссию по делам несовершеннолетних.