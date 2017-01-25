Монография о вопросах национальной идентичности в зеркале топонимии издана ГАГУ

В Горно-Алтайском государственном университете вышла в свет коллективная монография "Национальная идентичность в зеркале топонимии (Горный Алтай)". Монография представляет результат исследования проблем национальной идентичности народов Горного Алтая на материале региональной топонимической системы, отмечает сайт правительства РА.

Ученые отмечают, что исследование является новаторским, так как до сих пор никто не изучал топонимию Горного Алтая с точки зрения национальной идентичности. Исследователи задавались вопросом, как этнические группы Горного Алтая в период своего активного самоопределения видели границы своих территорий и какие при этом использовали аргументы. Наибольшее внимание было уделено тем этническим группам, которые расположены в ситуации приграничья.

В книге рассмотрены следующие темы: "Особенности топонимии теленгитов в бассейне рек Чуя, Чулышман и Башкаус", "Анатомические, ботанические и зоологические основы теленгитской топонимии", "Этнотопонимы юго-восточной части Горного Алтая", "Казахская идентичность в культурном ландшафте Чуйской степи", "Проблема пересечения национальных идентичностей (Беляши и Джазатор)", "Исторический нарратив в топонимии Усть-Кана", "Кедроград как мифотопоним эпохи «оттепели", "Ойротия - идеологически маркированный топоним в литературе 1922-1948 гг.", "Алтай, Катунь, Кара-Кол в литературном наследии Г.И. Чорос-Гуркина: от топонима к мифу".

Издание предназначено для филологов, культурологов, антропологов, географов, краеведов, а также всех, интересующихся вопросами национальной идентичности, этимологией географических названий. Приобрести книгу можно к книжных киосках ГАГУ.