Алтай-Инфо предлагает экскурсии для школьников

Предлагаем незабываемые приключения Вам и Вашим детям! Увлекательные экскурсионные программы! Лебединое озеро, Белокуриха, Аквапарк, а также посещение маральника и зубрятника!

Мини-путешествия! Увлекательные экспедиции!

Один свободный день + надежный транспорт + интересный гид-разказчик!

Программы для школьных групп!

Программа развлечений в аквапарке "Турсиб"

(Купание в аквапарке 2 часа, а также в стоимость включен обед)

Стоимость экскурсии 1350 рублей

В гости к зубрам и маралам

Добрая экскурсия посвящена животному миру Алтая. За время путешествия Вы посетите Маральник и Зубрятник, познакомитесь с этими животными поближе, сфотографируетесь на память. Узнаете об особенностях их обитания. А так же на маральнике Вам расскажут о целебных свойствах пантов маралов.

Стоимость экскурсии 800 руб.

Город-курорт Белокуриха + Аквапарк Беловодье

Вы узнаете историю Алтайского края, историю создания города курорта известного своими лечебными источниками - Белокуриха. А также посетите аквапарк «Беловодье»

(в стоимость входит 1,5 часа купания и обед)

Стоимость экскурсии 1650 руб.

Лебединое озеро

Увлекательная экскурсия в заповедник «Лебяжий» куда прилетают на зимовку до 1,5 тыс. птиц, большинство из которых прекрасные белые лебеди. Со смотровых площадок есть уникальная возможность сфотографироваться на фоне белых лебедей, послушать их лебединую песню, и конечно покормить птиц.

Стоимость экскурсии 550 руб.

Путешествуйте с Алтай-Инфо!