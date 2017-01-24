В Республике Алтай готовится третье издание Красной книги

Издание Красной книги Республики Алтай (том Растения) запланировано в Год экологии. О том, что предстоит сделать для реализации данного проекта, поговорили в минувшую пятницу в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай на первом организационном совещании. Участники рабочей группы обсудили вопросы обновления перечня растений Республики Алтай, находящихся под угрозой исчезновения, а так же рассмотрели другие организационные вопросы, информирует Минприроды РА.

Работой над изданием Красной книги Республики Алтай (том Животные) занимается Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Напомним, согласно положению о Красной книге, ее необходимо переиздавать не реже чем раз в десять лет. Предыдущее, второе издание, выходило в 2007 году.