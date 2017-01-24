После жалобы в ФАС авиакомпания S7 снизила цены на билеты из Горно-Алтайска в Москву

Авиакомпания S7 была вынуждена снизить цены на билеты из Горно-Алтайска в Москву после обращения директора аэропорта в Росавиацию и региональное управление ФАС с жалобой на неоправданно высокие тарифы, сообщают «Новости Горного Алтая».

Как рассказал директор аэропорта Сергей Круглов, еще на прошлой неделе самые дешевые билеты из Горно-Алтайска в столицу России стоили 19 579 рублей в одну сторону. При этом из Барнаула цена билета до Москвы составляла 7,7 тыс. рублей. Сергей Круглов уверен, что проблема заключается в отсутствии конкуренции на данном направлении: сейчас компания S7 является монополистом, а потому завышает цены.

«Судите сами, из Барнаула в Москву летают еще «Уральские авиалинии», у них билет стоит 8 тысяч рублей, у «Аэрофлота» — 10 тысяч рублей. Получается, что пассажиры как из Горно-Алтайска, так и из Бийска и Белокурихи едут в Барнаул, чтобы оттуда улететь в Москву опять же на самолете S7, у которых билет стоит 7,7 тысячи рублей», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что это большое неудобство для пассажиров, которые вынуждены ехать за сотни километров в другой город, чтобы улететь в столицу России за меньшую цену. «Получается, что такое завышение цен тормозит развитие аэропорта Горно-Алтайска», — добавил он.

Сергей Круглов еще на прошлой неделе написал соответствующее обращение в ФАС и попросил разобраться в ситуации. Кроме того, он написал письмо на имя руководителя Росавиации Александра Нерадько, в котором попросил обратить внимание на ситуацию и попросил решить вопрос со второй авиакомпанией на данном маршруте, чтобы «снизить монопольное давление на целую республику».

Он отметил, что необходимость второго авиаперевозчика на маршруте Москва – Горно-Алтайск обусловлена еще и высоким пассажиропотоком в период высокого туристического сезона. Прошлым летом стоимость билета в одну сторону на данное направление в эконом-классе в день вылета доходила до 55 тысяч рублей.

На этой неделе авиакомпания уже несколько снизила цены на билеты. В авиакассе корреспонденту «Новостей Горного Алтая» пояснили, что билет до Москвы (в одну сторону) без багажа можно приобрести за 10,5 тысячи рублей, с багажом – за 12,5 тысячи рублей. «Действительно, цены были выше, сейчас они снизились», — сказали в кассе.