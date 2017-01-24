В Республике Алтай появится региональное отделение ВПП «Партии Дела»

13 января в Горно-Алтайске состоялось общее собрание инициативной группы по созданию Регионального отделения «Партии Дела» в Республике Алтай с участием секретаря Федерального Совета партии Алексея Лапушкина. На встрече обсуждались как организационные вопросы, так и программа деятельности партии в регионе.

Одним из ключевых пунктов повестки собрания стало избрание председателя Регионального отделения ВПП (Всероссийской политической партии) «Партии Дела» в Республике Алтай. Путем тайного голосования большинство участников поддержало кандидатуру известного в Горно-Алтайске предпринимателя Виктора Тырышканова. Так же на собрании были избраны руководящие органы этого отделения, совет и контрольно-ревизионная комиссия.

Несколько слов о председателе Регионального отделения ВПП «Партия Дела» в РА. Виктор Васильевич Тырышканов родился в 1967 году в с. Туньжа тогда ещё Горно-Алтайской автономной области. В 1983-1986 гг. обучался в Горно-Алтайском техникуме № 28, а в 1986-1989 гг. проходил службу в специальных войсках КГБ СССР. С начала 1990-х годов Виктор Тырышканов успешно ведёт рекламный бизнес. Всю свою сознательную жизнь активно занимается спортом, приоритетом служат восточные единоборства и игра в футбол. В настоящее время Виктор является лучшим нападающим футбольного Первенства Республики Алтай по футболу среди ветеранских команд, выступая в рядах чемпиона этого турнира горно-алтайской «Легенде». Женат, имеет четверых детей.

Председатель нового регионального отделения отметил по итогам собрания, что перед «Партией Дела» в Республике Алтай ставятся серьезные цели по достижению конкретных результатов на региональных выборах. «Главной задачей Регионального отделения партии в этом году станет выдвижение кандидатов и успешное участие на сентябрьских выборах в Совет депутатов города Горно-Алтайска», - заявил Виктор Тырышканов. На данный момент юридическая служба партии готовит документы для регистрации нового регионального отделения. Республика Алтай станет 57-м российским регионом, где действует отделение «Партии Дела».

Николай Васильченко