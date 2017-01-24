Республике Алтай угрожает нашествие саранчи

С тревожным прогнозом для российских аграриев выступил Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия»). По данным экспертов, полтора десятка субъектов пяти федеральных округов ожидает атака саранчи, к которой лучше начать готовиться уже сейчас, пишет "Экспресс газета".

«Высокая плотность популяции вредителя ожидается на территории Южного (Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область), Северо-Кавказского (Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария), Приволжского (Башкирия, Оренбургская область), Уральского (Челябинская область), Сибирского (Алтайский и Забайкальский края, республики Алтай, Бурятия, Хакасия, южные районы Иркутской области) федеральных округов», — говорится в прогнозе на 2017 год, представленном «Антистихией».

Выводы аналитиков заслуживают доверия, подчеркивает «РИА Новости»: за прошлый год прогнозы по природным чрезвычайным ситуациям оправдались почти на 90 процентов.

К сожалению, наша страна регулярно страдает от «набегов» прожорливых крылатых насекомых, сжирающих под корень буквально всю растительность, которая оказывается у них на пути. Так, в прошлом году саранча опустошила южные регионы России; особенно пострадал Дагестан, где местным властям даже пришлось вводить режим ЧС.

Отметим также, что власти Алтайского края, Республики Алтай и ряда других регионов Сибири прогнозируют крайне сложный паводок. Он может оказаться еще более разрушительным, чем вызвавшее значительные убытки и человеческие жертвы половодье 2014 года. Это связано с огромными запасами снега в горах и на равнинной части Алтая.