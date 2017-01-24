В Горном Алтае снег и метели

По информации Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в большинстве районов Республики Алтай ожидается снег, на перевалах поземки и метели, усиление ветра до 17-22 м/с, в горах и на перевалах до 27-32 м/с. Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, говорится на сайте ГУ МЧС по РА.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101».