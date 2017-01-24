Ауельхан Джаткамбаев о национальном вопросе в Кош-Агачском районе (ВИДЕО)

Приводим расшифровку эмоционального выступления Ауельхана Джаткамбаева во время обсуждения национального вопроса в Кош-Агачском районе в рамках заседания Общественного совета при главе района, а также его ответы на задаваемые вопросы.

Ауельхан Джаткамбаев: «Зачем тут ссылаться на национальный вопрос? Тут спор идет о трех женщинах, которые замешаны и про Саланханова. Саланханова я уважаю, хороший руководитель. Сейчас мы ему будем вручать, не сегодня, а пятого, что он лучший директор. Но даже Улюкаев был лучше, министр, сегодня его уже отставили, могут и Джаткамбаева отставить, и Майхиева… Саланханов, вот он здесь сидит, зарабатывает. Работает в трех или четырех местах, получает полный оклад. Как директор, как преподаватель, как артист, ну куда это годится?»

Балыкчинов Дьайчы, член Общественного совета, с. Теленгит-Сортогой: «Меня постоянно один вопрос волнует. Пользуясь таким случаем, хочу спросить вот что: Вот говорим Курултай. Курултай теленгитского народа, курултай казахского народа. Да, это ясно. Но скажите мне пожалуйста, любой курултай является или нет политическим, или идеалистическим выбором? Или это вещь национальная, внутренняя? Какая у них роль, какой общественный вопрос они могут решать? Когда у них нет устава, когда какого-либо закона нету, а если оно есть, то объясните пожалуйста».

Юрист администрации района Махметова Дильдар: «Насчет курултая алтайского народа правоустанавливающий документ у них имеется или нет я не могу вам ответить, потому что…»

Ауельхан Джаткамбаев: «Подождите, мне это было сказано, дайте ответить. У курултая алтайского народа, который создал Князев никакого устава, никакой регистрации нет. Я ему, когда он избрался сказал: Урмат Алексеевич, надо регистрироваться, потому что у нас независимо ни от кого нет различий по российским законам. Ну что, я казах, ну и что, я пришелец, но я же россиянин и живу по российским законам. Поэтому если одна общественная организация, которая влияет на все общественные организации национальные и на религиозные. Если сегодня исламская организация будет не зарегистрирована, то она не имеет права о чем-то говорить, что-то творить, условно говоря. Курултай они сейчас переименовали, сделали свой статус по-другому, стоит зарегистрировать. У Алексеича он не зарегистрирован. Но суть дела – могу навстречу не идти, послать, условно говоря грубо по-русски. Общественный совет – это главный орган, как и депутаты райсовета, я признаю депутатов райсовета и признаю общественный совет. Потому что это главный орган, который знает мнение людей. Правильно там сказали – балансир между администрацией и народом. Если Джаткамбаев увлекся национальным вопросом или перегибает палку – выносите вопрос на общественный совет, выпорите Джаткамбаева. Джаткамбаев совсем не дурак чтобы ослушаться. И еще раз давайте договоримся – действительно это не курултай алтайского народа, это кучка людей, которые собрались, вот четыре человека собрали своих родственников там, кого-то там, такие всегда найдутся. Хотите я сейчас соберу две тысячи человек? Это говорит, о чем? Это говорит об экстремизме, это говорит о героизме, власть пугать нельзя, Джаткамбаева пугаете – хотите запугать власть».