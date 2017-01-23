Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 23 января 2017 года (видео)

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Итоги реализации предвыборной кампании, расстановка приоритетов, выборы руководящего состава - в Москве завершился XVI съезд "Единой России". В течение двух дней партийцы участвовали в различных дискуссионных площадках. В работе съезда участвовала делегация из Республики Алтай.

Профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. На торжественном мероприятии сотрудников надзорного ведомства поздрвили представители республиканской власти, коллеги из силовых структур, ветераны службы, а также кадеты. Лучшие работники получили государственные награды.

Спасти сибирскую косулю - аномально ранняя и снежная зима в регионах Сибири доставляет немало хлоот не только людям. Животные, обитающие в тайге, также страдают от капризов погоды. невозможность добыть себе пропитание из под большого снега заставляет их заходить в населенные пункты.

Человек изменивший историю страны. 21 января, в годовщину смерти Владимира Ленина по всей стране прошли памятные митинги. Не стала исключением и Республика Алтай.Все кто чтут память вождя мирового пролетариата пришли к его памятнику в горно-Алтайске.

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