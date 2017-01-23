Из заместителя главы в заместители министра

Как-то незаметно за новогодними праздниками из администрации Майминского района ушел первый заместитель главы Р.В.Птицын. Сейчас он работает заместителем министра экономического развития и туризма РА.

В районной администрации он занимался экономическими вопросами и приватизацией. Именно под его чутким руководством все школьные столовые были отданы в аренду частнику, из-за чего было множество обращений родителей, сетующих на невкусную и некачественую еду. За аренду, за электроэнергию и даже зарплату поварам арендатор не платит. Именно Птицын занимался приватизацией имущества района, в том числе и приватизацией котельной №3 с.Майма, после которой неизвестно куда ушло оборудование котельной и металлоконструкции примерно на 3 млн рублей, а в бюджет не поступило ни копейки.

Интересно, а остальные объекты приватизации тоже были приватизированы также успешно?

И. Ижов