Григорий Пильтин избран в состав Генсовета "Единой России"

21-22 января в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов. На отчетно-выборном съезде «Единой России» избраны руководящие органы партии. На новый пятилетний срок председателем партии единогласно избран премьер-министр Дмитрий Медведев.

В состав Генсовета был избран глава Усть-Канского района Григорий Пильтин. Ранее в этом совете заседал Иван Белеков. На этот раз бывшего спикера Госсобрания, а ныне депутата Госдумы в Генсовет не избрали, пишут "Новости Горного Алтая".

Председателем нового состава Высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Сергей Неверов был переизбран на должность секретаря обновленного генерального совета «Единой России».