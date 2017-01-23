21-22 января в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов. На отчетно-выборном съезде «Единой России» избраны руководящие органы партии. На новый пятилетний срок председателем партии единогласно избран премьер-министр Дмитрий Медведев.
В состав Генсовета был избран глава Усть-Канского района Григорий Пильтин. Ранее в этом совете заседал Иван Белеков. На этот раз бывшего спикера Госсобрания, а ныне депутата Госдумы в Генсовет не избрали, пишут "Новости Горного Алтая".
Председателем нового состава Высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Сергей Неверов был переизбран на должность секретаря обновленного генерального совета «Единой России».
Кинул клич главный бабуин российских джунглей, - председатель правящей партии Медвежий павиан, - в толпу разномастных обезьян, о необходимости собраться вместе на дискуссионных площадках, чтобы избрать руководящие органы партии. Обещал речь толкнуть, тезисы, которой, лягут в основу решений съезда обезьян. Далеко разнеслась весть по джунглям. Заволновались, засуетились обезьяны, начав битву за место под солнцем, много было желающих — показать себя главному бабуину — Медвежьему павиану, но не многие удостоены были такой чести. Делегированы были только те — кто мастерски мог класть из-под хвоста на нужды человеческие, незаметно для пострадавших.
Первым, в списке делегатов, от маленького горного региона, стоял Гамадрил — кладущий из-под хвоста, на людей региона в должности губернатора, второй десяток лет. Надо сказать, много наложила та большая обезьяна - Гамадрил - отходов своего огромного живота, не одна человеческая судьба насмерть задохнулась в той зловонной куче. Люди слали проклятия, в адрес Гамадрила, обезьяньему царю, и Медвежьего павиана кляли, но обезьяньему царю нравилось смотреть как мучаются люди, и он всячески поощрял Гамадрила с Павианом.
Вторым в списке был Мандрил — глава района на реке Чарыш. И, хотя хвост его был короток, красно-синие ягодицы валили на людей столько содержимого кишечника, что за короткий срок пребывания его над людьми, человеческое племя в районе задохнулось, и наполовину вымерло.
Присутствовала в списке и Макака — бывший спикер парламента региона, действующий депутат федерального собрания джунглей, известный своей склонностью к мужеложству. Эта веселая обезьяна славна была тем, что могла, без умолку, кричать по поводу и без такового. Это усыпляюще действовало на людей, и они становились покорными как бараны, от коих, собственно, не сильно и отличалась-то, своим поведением - стремлением к стадности.
Особняком, в этом списке стояли Японская макака и Курносая обезьяна. Эти приматы промышляли алтайской тайгой, варварски выпиливая кедр и вывозя его, кругляком, в другие регионы. Японская макака в должности министра лесного хозяйства, а Курносая обезьяна в должности сенатора от региона.
Этот зоопарк считал всегда себя элитой джунглей хотя бы потому, что живут на пальмах, возвышаясь над землей, где хаотично передвигаются стада людей-баранов. У обезьян своя жизнь, у баранов своя. Это два разных мира, и мир на пальмах паразитирует за счет мира на земле, конкурируя между собой за более жирный кусок от стада, ложа из-под хвоста на пасущихся внизу, удобряя почву, на которой растет трава, идущая на корм стаду, чтобы не прерывался биологический цикл.
Надо сказать, потом, на съезде, эту шоблу напыщенных обезьян не было заметно на фоне более ярких приматов прибывших на мероприятие.
Немногочисленным людям, еще оставшихся среди баранов, было смешно и обидно наблюдать за происходящим. Ведь они помнили, что подобные «феерии» происходили в недалеком прошлом российских джунглей. Обезьяны, хотя внешне это были другие приматы, также дружно голосовали «за», не важно за — что, важно не выделиться из серой массы. Медвежий павиан был избран единодушно председателем партии приматов на следующие пять лет.