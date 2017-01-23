Лошадь в Шебалинском районе спровоцировала смертельное ДТП

В ночь с 22 на 23 января в Шебалинском районе в 1,5 километрах от села Черга, на автодороге «Чуйский тракт», житель села Кош-Агач 1987 года рождения, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", при движении со стороны с. Черга в направлении с. Шебалино, допустил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает сайт МВД по РА.

Два пассажира иномарки – жители села Кош-Агач 1990 и 1994 года рождения с полученными травмами госпитализированы в районную больницу.

Днем 22 января в Горно-Алтайске около 12:00 часов, в районе дома № 20 по ул. Серова, местный житель 1949 года рождения, управляя автомобилем "Nissan X-Trail", допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – горожанина 2008 года рождения. Как выяснилось, пострадавший ребенок катался на санках по проезжей части дороги, и допустив падение ударился о переднее колесо проезжающего автомобиля. В результате происшествия мальчик с полученной травмой госпитализирован в медицинской учреждение. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.