В Горно-Алтайске зафиксирована массовая атака компьютеров опасным вирусом-шифровальщиком

По сообщению Управления информатизации Горно-Алтайского государственного университета, заражение происходит через письмо с вложением, причем письмо рассылается якобы от Республиканского центра оценки качества образования (но возможно и от других организаций). Письмо содержит вложенный архив с исполняемым файлом, и после его запуска происходит шифрование всех наиболее популярных форматов документов, найденных на дисках.

Чаще всего в случае шифрования файлов их расширение меняется (например, был *.doc, стал *.xtbl), и файл становится невозможно открыть. В случае же этой вирусной атаки расширение файла не меняется, но его содержимое становится недоступным.

Злоумышленники, создающие подобные вирусы, делают это с целью получения денег за дешифровку данных. Нужно понимать, что связываться с ними по указанным телефонам или адресу электронной почты не имеет смысла - денег вы лишитесь, а дешифратора не получите. Будьте бдительны и не забывайте про резервное копирование важных данных.