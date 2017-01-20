Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 19 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Исполнение основных положений послания Президента обсудили на совместном заседании президиума Госсобрания и Правительства республики. Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию отметил Телецкое озеро как один из уникальных природных объектов, который требует особого внимания. О его сохранности необходимо разработать соответствующую программу.

10 тысяч жителей Горно-Алтайска прошли диспансеризацию в 2016 году. ГТО в регионе проводится уже несколько лет и с каждым годом количество желающих узнать о состоянии своего здоровья становится больше.

От опытов с электричеством до работы с жидкостями - продолжается третий этап всероссийской олимпиады школьников.Ученики 7-11 классов приняли участие в состязаниях по физике.

Православные отмечают праздник Крещения. В храмах проходят праздничные службы, а сотни горожан отправились к водоемам чтобы совершить погружение. Считается что в этот день вода особенной силой.

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