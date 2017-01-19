Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 18 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Качественное образование в современных условиях. Республика Алтай постепенно переходит на школьное обучение в одну смену. Городская школа №7 переедет в старое здание Республиканской гимназии имени Плакаса.

В республике наблюдается умеренный рост заболеваемости гриппоми ОРВИ. Зарегистрировано превышение эпидемического порога на 23 процента.В связи с этим в регионе с 17 января введен карантин по гриппу и ОРВИ.

Сезонная пожароопасность. Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными при использовании в домах открытого огня и бытовых приборов отопления. С начала года в Республике Алтай произошло одиннадцать бытовых пожаров. Один из них, в Горно-Алтайске, унес жизнь человека, еще четыре - травмировано.

Хорошая погода и снег - лучшие друзья детей. Катание на коньках, лыжах и санках, а иногда и гололед становятся причинами зимнего травматизма. Переломы, вывихи, растяжения - список зимних травм широк.

Их служба по настоящему и опасна и трудна. В Следственном комитете России по Республике Алтай состоялось торжественное мероприятие, посвященное шестилетию образования ведомства.

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