Как нас обирает «мой Билайн»

Лет поди уже десять как мы… ой, простите, нами пользуется «Билайн». Я редко бываю в Горно-Алтайске, но каждый раз захожу в «Билайн» с вопросом: куда исчезают деньги с баланса наших телефонов? Сколько уже меняли сим-карт, уже и на баланс ложим по 20 и 50 рублей в надежде, что с этих-то денег постесняются снимать – куда там!

На новый телефон поставили две сим-карты (9039192261 и 9039192361), но когда через пару недель попытались воспользоваться этим телефоном, не удалось – и номера, и, естественно, деньги исчезли.

В последний раз контору «Билайн» я посетил 7 ноября 2016 года, встречался с кассиром Баклычевым Н.Х., пытался от его получить вразумительный ответ: каким образом у нас дома на столе лежат два телефона – 9609674513 и 9618931215, и с первого номера в день с баланса исчезают 7-11 рублей, а со второго – нет, при этом звонков никаких не производилось. Он попросил у меня паспорт, куда-то сбегал, после чего мне объясняет, что на мою симку «села» какая-то тетя и мне лучше взять новую. Я взял новую (9039967324), положил деньги 100 рублей 23 декабря 2016 года, но пока шел до дома от Сбербанка с баланса сняли 40 рублей. К вечеру на балансе осталось 16 рублей, утром 24 декабря – 4 рубля 50 копеек. Никаких звонков не производил.

Набирал *110*1401#С, «Легкий контроль», по нему обязаны сообщить пять последних платных действий. Но кажды раз получал один ответ: ваша заявка принята, дождитесь СМС-уведомления. 25 декабря на балансе осталось 3 рубля 50 копеек. И постоянно с каждым включением какие-то предложения, викторины, «ваш шанс выиграть 2000 рублей» и т.п.

30 декабря на этот же номер 9039967324 положил 100 рублей – повторяется та же картина. Билайн что, страха не ведает? И ведь мы не одни такие!

Мне 72 года, живем вдвоем на мою пенсию по инвалидности. Дозвониться до центра поддержки клиентов «Билайн» 0611 нереально. И где на 20 моих звонков СМС-уведомления на пять последних действий?

Готовлю исковое заявление в суд с возмещением морального ущерба.

В.Д. Старосельцев, с. Иогач Турочакского района

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