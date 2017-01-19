Более 2000 жителей Горного Алтая уже искупались в проруби

На территории Республики Алтай с полуночи до утра в крещенских купаниях приняли участие более 2000 жителей. В этом году в регионе на водоемах оборудованы 17 купелей, у которых дежурят и обеспечивают безопасность 138 человек личного состава оперативных служб и 34 единицы техники, из них от МЧС 56 человек, 34 единицы техники. Происшествий не допущено, купания продолжаются, сообщает ГУ МЧС по РА.

Перечень оборудованных мест проведения Крещенских купаний в Республике Алтай, на которых организовано дежурство с 23:00 18 января - 21:00 19 января 2017 года:

1. г. Горно-Алтайск, район Пионерского острова, мост через р. Майма.

2. г. Горно-Алтайск, РОАД "Автодор", мост через р.Майма, ул. Зеленая.

3. Онгудайский район, с. Онгудай, р. Урсул.

4. Усть-Канский район, с. Усть-Кан, в районе центрального моста, р.Чарыш.

5. Усть-Канский район, с. Усть-Кумир, р.Чарыш.

6. Усть-Коксинский район, с. Амур, р.Кокса.

7. Чемальский район, с.Узнезя, в районе Голубых озер, р.Катунь.

8. Турочакский район, с. Артыбаш, оз. Телецкое, ул. Телецкая, 28 (район церкви).

9. Турочакский район, с. Турочак, р. Бия, Камень Любви.

10. Улаганский район, с. Чибиля, р.Башкаус.

11. Улаганский район, с. Саратан, р.Башкаус.

12. Улаганский район, с. Балыктуюль, р.Балыктуюлька.

13. Улаганский район, с. Балыкча, р.Челушман.

14. Улаганский район, с. Чибит р.Чибитка.

15. Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, р. Тамба-Суу.

16. Шебалинский район, с. Черга, р. Черга.

17. Чемальский район, с. Катунь, р. Катунь.