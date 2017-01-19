Мини-птицеферма начала работу в исправительной колонии

В исправительной колонии строгого режима открылся новый производственный участок – мини-птицеферма. Кур-несушек породы «белый ломан», отличающихся повышенными яйценосными качествами, учреждение закупило в декабре прошлого года, говорится на сайте правительства РА.

Птицы этой породы отличаются активностью, неприхотливостью, приспособлены для разведения в местности с холодными климатическими условиями, отмечает пресс-служба УФСИН по Республике Алтай. «Сегодня на производственном участке насчитывается более 400 кур-несушек. Проведены все необходимые лабораторные исследования яйца, сертификация продукта, планируем полностью обеспечить яйцом собственного производства все учреждения УФСИН России по Республике Алтай и создать новые рабочие места для осужденных», - рассказал врио начальника ИК-1 подполковник внутренней службы Дмитрий Ручьев.

На сегодня на базе УФСИН по РА имеются цех по ремонту автомобилей, пекарня, швейный, скорняжный, сувенирный цеха, участок деревообработки, пилорама, участок по изготовлению металлоконструкций, по производству тротуарной плитки, пеноблоков и шлакоблоков.