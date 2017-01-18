Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 17 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Выполнение указов президента в сфере здравоохранения. В частности, по организации наркологической помощи, здорового образа жизни и лекарственного обеспечения. Эти и другие вопросы обсужили на рабочем совещании республиканского правительства.

"Водитель-пешеход" - профилактическое мероприятие с таким названием провели сотрудники ГИБДД на дорогах региона. Основная суть - сократить количество нарушений правил дорожного движения.

Горно-Алтайск в очередной раз стал победителем всероссийского экологического конкурса. На этот раз республиканская столица удостоена золотой медали за сокращение выбросов парниковых газов.

Один из главных православных праздников - Крещение - готовятся отметить верующие. Непременный атрибут праздника - погружение в купель. На водоемах Республики Алтай уже все готово для проведения этого священнодействия.

Запись эфира: