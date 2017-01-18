В этом выпуске:
Выполнение указов президента в сфере здравоохранения. В частности, по организации наркологической помощи, здорового образа жизни и лекарственного обеспечения. Эти и другие вопросы обсужили на рабочем совещании республиканского правительства.
"Водитель-пешеход" - профилактическое мероприятие с таким названием провели сотрудники ГИБДД на дорогах региона. Основная суть - сократить количество нарушений правил дорожного движения.
Горно-Алтайск в очередной раз стал победителем всероссийского экологического конкурса. На этот раз республиканская столица удостоена золотой медали за сокращение выбросов парниковых газов.
Один из главных православных праздников - Крещение - готовятся отметить верующие. Непременный атрибут праздника - погружение в купель. На водоемах Республики Алтай уже все готово для проведения этого священнодействия.
Запись эфира: