Сколько карманов у кошелька Бердникова?

После публикации материала "Бульдоги под ковром. Начало" к нам обратились несколько подрядчиков и партнеров "Горно-Строя", обеспокоенные положением своего контрагента. Интересовало их, насколько прочно положение предприятия, некоторые сомневались в том, что компания Валерия Вавилкина движется к банкротству. В связи с этим мы решили поподробнее рассказать, что собой представляет хозяйство Вавилкина - одного из самых главных бульдогов на службе у губернатора нашей горной республики.

Взлет коммерческого предприятия Валерия Вавилкина - строительной фирмы ООО "Горно-Строй", превратившейся ныне в целую группу компаний, начался с момента прихода на пост главы Республики Алтай Александра Бердникова - фактического хозяина этой компании.

Сегодня в нее входят:

Собственно, ООО "Горно-Строй", основанное в 2004 году, главный вид деятельности: строительные работы. Владельцем 100 процентов компании числится сам Валерий Вавилкин, он же ее директор. За годы своего существования его компания выиграла государственных контрактов на строительство и поставку жилых и нежилых помещений для государственных и муниципальных учреждений и организаций на общую сумму БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ миллиардов рублей. Самое меньшее - миллиард из них можно считать чистой прибылью, так как большинство аукционов эта компания выигрывала по заранее спланированному сценарию.

ООО Инвестиционная компания "Горно-Строй" (в прошлом - ООО "Витафонс"), дата основания - 2006 год, 100 процентов этой фирмы принадлежит Ирине, супруге Валерия Вавилкина. Основной вид деятельности ее предприятия - строительство жилых и нежилых зданий. В государственных контрактах эта фирма не участвовала, используется для продажи недвижимости гражданам и частным организациям.

ООО Строительная компания "Горно-Строй" - еще одно юридическое лицо, на 100 процентов принадлежащее Валерию Вавилкину, он же руководитель. Создано предприятие в 2008 году, основной вид деятельности - строительные работы. На это предприятие оформлены три участка карьера в районе аэропорта в Карлушке, на котором добывается песчано-гравийная смесь для собственного бетонного производства "Горно-Строя".

ООО Управляющая компания "Горно-Строй", созданное в 2011 году. Принадлежит все тому же Валерию Вавилкину на 100 процентов, а вот директором является Галина Гольцова, в недавнем прошлом - сотрудница министерства регионального развития Республики Алтай. Основной вид деятельности предприятия: управление недвижимым имуществом в жилых многоэтажных домах, построенных "Горно-Строем".

В 2007 году правительство России приняло решение об открытии в Республике Алтай туристической ОЭЗ, родственник Александра Бердникова и, как поговаривают, держатель его активов Валерий Вавилкин не мог остаться в стороне от такого предприятия и специально для участия в проекте "Алтайской долины" в 2008 году была учреждена еще одна фирма - ООО "Горно-Тур". Владельцем 100 процентов этого предприятия и ее директором числится Валерий Вавилкин. С энтузиазмом взявшись за проект, Вавилкин начал инвестировать, и даже взялся за строительство коттеджных зданий. Впрочем, после фиаско с искусственным озером в "Алтайской долине" эта компания пускает сейчас пузыри, а недостроенные остовы коттеджей будущей гостиницы стоят памятником оптимизму Вавилкина.

Помимо строительной деятельности пробует себя семья Вавилкиных и в сфере сельского хозяйства и сельхозпереработки. С этой целью Валерий Вавилкин в 2008 году открывает ООО "Златогорье". Данное предприятие занималось мясопереработкой, открывало собственный коптильный цех. Делалось все это на кредитные средства, взятые в "Россельхозбанке" под залог приобретенного оборудования, как-то: коптильной камеры, климатической установки созревания и копчения, клипсатора и упаковочной машины. Для размещения цеха компания арендует помещение бывшего мясного павильона на рынке "Западный". Выигрывает фирма "Златогорье" и ряд тендеров на поставку мясных продуктов в детские сады Горно-Алтайска. Однако, с начала 2015 года эта компания перестает отвечать по своим обязательствам перед поставщиками и коммунальными службами. Осенью 2016 года Валерий Вавилкин выходит из совладения фирмой "Златогорье" и управления ею. По всей видимости, эта фирма будет обанкрочена, а ее долги перед поставщиками, которые уже начали активно судиться об истребовании задолженностей, не говоря о кредитных организациях, будут списаны.

Помимо фирмы "Златогорье", первоначально зарегистрированной в Дубровке, там же, где и фирма "Горно-Строй", по тому же адресу Вавилкиных (!) находится фирма "Сосновый берег", директором которой указана Ирина Вавилкина, а единственным владельцем - Валерий Вавилкин. Предыдущие владельцы - Ирина Вавилкина, Светлана и Сергей Черняки. С ними же вместе в 2008 году Вавилкин создавал сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Шанс", ликвидированный в 2014 году. Основной задачей этой организации было получение дешевых кредитов, которые государство через "Россельхозбанк" выдавало сельхозпроизводителям и сельхозпереработчикам, под которых успешно "закосил" и Вавилкин.

Наряду с ООО "Златогорье" имеется и ООО "Торговый дом "Златогорье", зарегистрированный на имя Вавилкина-младшего - Леонида. На Леонида Вавилкина зарегистрирована еще и фирма "София", где он же является директором. В последние годы Вавилкины пытаются выйти на строительный рынок Москвы, и с этой целью на имя Леонида Вавилкина в 2014 году регистрируют московскую фирму "Главинжстрой". Эта компания занялась продажами и монтажом домов из дерева на строительном рынке Москвы и Подмосковья. Для развертывания этого производства Валерий Вавилкин выкупает контрольный пакет акций ОАО "Горно-Алтайский агроснаб", за имущество которого разворачивается жестокая борьба с другим бульдогом - Аскаром Тулебаевым. Жертвой в этой борьбе стал зять Валерия Авилкина - небезызвестный в Республике Алтай Виктор Пупышев, в прошлом - директор Горно-Алтайского аэропорта, которого тесть назначил директором агроснаба. Полагаем, что описание всех перипетий, творящихся с "Горно-Алтайским агроснабом", заслуживает отдельной публикации.

А пока отметим, что ОАО "Горно-Алтайский агроснаб" является соучредителем сельскохозяйственного потребительского кооператива "Ореховый лес", основная деятельность которого - лесозаготовки, компаньоном по лесозаготовкам здесь стала фирма "Высота" москвича Владимира Соломенникова, занимающаяся на территории агроснаба производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

Кроме указанных нами предприятий, в которых члены семьи Вавилкиных задействованы официально и непосредственно, имеется огромное количество окружающих группу "Горно-Строй" и связанных с ней деловыми, формальными и неформальными связями компаний и индивидуальных предпринимателей. В зависимости от степени приближенности и исполняемых ими функций, определяется их место в иерархии, которая также требует отдельного освещения.

Таким образом, можно констатировать, что за годы правления Александра Бердникова его родственником Валерием Вавилкиным была создана мощная коммерческая структура, основной задачей которой является "освоение" бюджетных средств, проходящих через правительство республики. Благодатный дождь, пролившийся в виде госконтрактов на миллиарды рублей и державной поддержки, дал покровителям "Горно-Строя" неслыханную по масштабам Республики Алтай прибыль. Но в последнее время мы видим признаки надвигающегося коллапса для этого гиганта, у которого, как оказывается - глиняные ноги. Как отмечают партнеры этой компании, предприятию, где номинально хозяином числится Валерий Вавилкин, невыгодно брать подряды с нормой прибыли менее 30 процентов - слишком высока доля отчислений "известно кому". По-видимому, за эти годы, обрастая уже своим имуществом и бизнесом, мало зависящим от чиновного родственника, бывший в недавнем прошлом самым преданным ручным "бульдогом" Вавилкин уже начал тяготиться высокой поддержкой. Действительно, не виться же веревочке вечно, монархию в России давно отменили, поэтому со снижением губернаторского авторитета и влияния снижается и лояльность даже таких доверенных подельников.

Кстати, в Майме начался еще один судебный процесс с участием "империи Вавилкина" - в качестве ответчика. Что это за суд? Истцы готовы предоставить нашей редакции все документы и гарантируют, что там будет много интересного.

Амыр АЙТАШЕВ