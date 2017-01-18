Виктор Облогин настаивает на своей правоте в отношении Толибана

В отличие от суда Арбитражного, в судах общей юрисдикции Республики Алтай пока особых изменений нет. В конце ноября прошлого года Горно-Алтайский городской суд признал не соответствующими действительности и порочащими сведения, содержащиеся в интервью мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, опубликованном в газете "Листок" 16 марта 2016 года под заголовком "Боевая граната как способ убеждения свидетеля. Мэр прокомментировал обыск и указал его заказчиков".

Однако Виктор Облогин не согласился с выводами городского суда и оспаривает его решение в апелляционной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай. Как ответчик по гражданскому делу мэр города Горно-Алтайска Виктор Облогин полагает, что в решении суда: неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела; имеется несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; указанное решение принято с нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

Основания так полагать у Облогина следующие:

В основу решения суда в качестве относимого и допустимого доказательства положено заключение ООО "Судебная экспертиза". В решении суда также отмечено, что заключение эксперта сторонами не оспорено.

Данный вывод суда, изложенный в решении, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку представителем ответчика Облогина суд на экспертное заключение ООО "Судебная экспертиза" были направлены возражения, полагающие, что заключение эксперта содержит внутренние противоречия, выводы экспертизы не соответствуют фактическим данным и не отвечают критериям обоснованности и объективности. Эксперт сделал выводы не исходя из специальных познаний в сфере лингвистики, а исходя из того, каким образом размещенная в статье информация оценивается с правовой точки зрения ("Отрицательно характеризует Анатолия Банных ... с правовой точки зрения следующая информация из содержащейся в тексте", "информация отрицательно характеризует Евгения Вдовина и Анатолия Банных с точки зрения права, т.к. в представлении обывателя присвоение городского имущества является ... фактическим подкупом должностного лица, т.е. и нарушением закона"; "... информация отрицательно характеризует Евгения Вдовина и Анатолия Банных с точки зрения ... права..."; "сотрудники правоохранительных органов не должны находиться под контролем лиц, не являющихся их руководством" и др.).

Выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам произошедших событий, являются надуманными и субъективными. То есть заключение эксперта в указанной части нельзя признать объективным и обоснованным.

При исследовании фразы "На протяжении десятка лет определенные люди ... которые пытались на каждых выборах меня "подтянуть", вот они давали мне гарантии, что они обеспечат проведение выборов этих, финансовую поддержку окажут..." эксперт без каких-либо специальных пояснений и обоснований сделал вывод о том, что "...указанные люди (которые на каждых выборах пытались "подтянуть" Облогина В.А., т.е. помогали ему...". Однако данная фраза ("пытались "подтянуть") была сказана В.А. Облогиным не исходя из того, что "указанные люди" ему "помогали", а с той точки зрения, что в период выборов "указанные люди" пытались "подтянуть", т.е. привлечь В.А. Облогина к определенным формам сотрудничества, на что получали отрицательный ответ.

Смысл фразы, изложенной в интервью, не предполагает обратного. В соответствии с Толковым словарем русского языка С.И. Ожегова слово "подтянуть" означает "подтащить, приблизить", "сосредоточивая, приблизить, подвести куда-нибудь".

Также непонятно, исходя из каких данных эксперт сделал вывод о том, что истец Банных А.Н. поддерживал продолжительное ("на протяжении десятков лет") общение с В.А. Облогиным. В материалах, представленных на экспертизу, такие данные отсутствовали.

Виктор Облогин практически с истцом Анатолием Банных не общался и в интервью, размещенном в газете, о таком "длительном общении" Облогиным не говорится.

Изложенные замечания к экспертному заключению свидетельствуют о крайне низком качестве выполненной экспертом работы, повлиявшем на выводы экспертизы в целом.

Данные возражения на представленную в суд ООО "Судебная экспертиза" лингвистическую экспертизу представителем ответчика Облогина были в письменном виде представлены в суд и детально озвучены в судебном заседании, однако оценки в решении суда не получили. В оспариваемом решении суда не указано, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ.

Фраза из интервью В.А. Облогина "...На протяжении десятка лет определенные люди ... которые пытались на каждых выборах меня "подтянуть", вот они давали мне гарантии, что они обеспечат проведение выборов этих, финансовую поддержку окажут при одном условии - после избрания я должен передать им имущество города в виде "Водоканала", "Горэлектросетей" и других коммуникаций. Я им отказывал в этом..." больше касалась действий Евгения Вдовина, который в период выборных компаний лично или через своих представителей (в частности, посредством своего сына Ивана Вдовина) предлагал В.А. Облогину на определенных условиях свою финансовую поддержку на выборах в городской муниципалитет. Учитывая многолетнее общение Анатолия Банных и Евгения Вдовина в сфере предпринимательской деятельности, осуществляемой как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай, и в сфере личных взаимоотношений, очевиден их общий совместный коммерческий интерес к муниципальному образованию города Горно-Алтайска и к действующему мэру города В.А. Облогину. О чем мэр и сказал в интервью, обобщающе ответив на вопрос журналиста: "Ну, если так, то это правильно."

Никаких порочащих сведений интервью и ответ мэра не содержит, поскольку он дан в соответствии с фактическими обстоятельствами произошедших событий, и в целом указанные мэром сведения соответствуют действительности.

Представителем Облогина в судебное заседание в письменном виде представлены изложенные доводы о совместном интересе и действиях истца Банных и г-на Вдовина, однако указанные доводы предметом оценки суда не стали, что является существенным нарушением норм ГПК РФ.

Согласно представленных в исковом заявлении данных, истец Банных утверждает, что является известным в Республике Алтай лицом, имя которого ассоциируется у населения с осуществлением политической и иной публичной деятельности.

В соответствии с Декларацией о свободе политических дискуссий в средствах массовой информации, публичными фигурами являются те лица, которые занимают государственную должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет определенную роль в общественной жизни, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации. Учитывая положения названной резолюции, истец Банных А.Н. относится к таковым лицам, то есть обязан соблюдать более высокие стандарты в личном и профессиональном статусе и повседневной жизни, в том числе обязан нести бремя повышенного общественного интереса к собственной персоне.

Таким образом, задачей суда являлось установление справедливого равновесия между правом журналиста Михайлова и мэра города Горно-Алтайска Облогина на свободу выражения мнения, с одной стороны, и правом публичной фигуры - истца Банных на защиту репутации. Однако судом такой анализ проведен не был. Суд ограничил свой анализ важностью защиты интересов истца Банных А.Н., не принимая во внимание конвенционный стандарт, который требует очень веских оснований для оправдания ограничений дебатов по вопросам всеобщего интереса.

Оскорбительных выражений в адрес истца, каких-либо утверждений о совершении Банных А.Н. неправомерных действий или поступков, которыми умолялись бы честь и достоинство истца, текст статьи не содержит. Оспариваемые сведения являются оценочным суждением, критическим мнением ответчика о сложившейся ситуации в целом и не могут рассматриваться как затрагивающие честь и достоинство истца, в связи с чем, оснований для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства, взыскания компенсации морального вреда не имеется.

Как следует из Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", лицо, которое полагает, что высказанное оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах массовой информации, затрагивает его права и законные интересы, может использовать право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в целях обоснования несостоятельности распространенных суждений, предложив их иную оценку. Этого истцом Банных А.Н. сделано не было, хотя истец не лишен возможности воспользоваться предоставленным ему законом правом на такую публикацию.

В возражениях на исковые требования Банных А.Н. представителем ответчика О.В. Поповой указанное право истца было отмечено, однако судом данный факт во внимание не принят, оценки суда не получил и в решении также не отражен.

Таким образом, в обжалуемом решении Горно-Алтайского городского суда неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, имеется несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; решение принято с нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии оснований для отмены оспариваемого решения Горно-Алтайского городского суда в апелляционном порядке. Основываясь на данных положениях, Виктор Облогин обратился к апелляционной коллегии Верховного суда Республики Алтай с просьбой отменить решение Горно-Алтайского городского суда от 29 ноября 2016 года по иску Банных А.Н. о частичном удовлетворении его исковых требований и принять по делу новое решение об отказе истцу Банных А.Н. в удовлетворении его требований.

Материал подготовил Амыр АЙТАШЕВ