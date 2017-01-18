Толибан проиграл иск против Михайлова о рейдерстве в СПК "Кайтанак"

11 января состоялось заседание Арбитражного суда по рассмотрению иска Банных Анатолия Николаевича, известного также по кличке Толибан, к редакции республиканского информационно-аналитического еженедельника "Листок", Михайлову Сергею Сергеевичу с требованием о признании сведений, опубликованных в газете "Листок" под названием "Анатолий Банных опять орудует в горах Алтая" от января прошлого года, не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца, а также потребовал взыскать с ответчиков причиненный им моральный вред в размере 100000 рублей с каждого.

Как полагал Толибан, его имя и фамилия известны на территории Республики Алтай в силу исполняемых им ранее должностных обязанностей (в 2008-2009 занимал должность заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, полномочного представителя региона в Москве), так и в силу многочисленных публикаций в еженедельнике "Листок" и других региональных и федеральных СМИ, в том числе в связи с катастрофой в 2009 вертолета Ми-171 в горах Алтая с участием истца и обвинениями Банных А.Н. в незаконной охоте на архаров. Соответственно, обвинение его в незаконном, рейдерском захвате СПК "Кайтанак" однозначно указывает на совершение истцом противозаконных действий. Поскольку истец является председателем совета директоров ОАО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик", утверждение о том, что его люди в настоящий момент совершают рейдерский захват СПК "Кайтанак" убеждает в непорядочности истца, в его ненадежности, в том числе и во взаимоотношениях с партнерами, о небезупречности поведения и действий истца и его "команды" в достижении целей получения контроля над управлением и имуществом кооператива.

Данные обстоятельства, по мнению юристов Толибана, не соответствуют действительности и трактуются как порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Жаловался Толибан и на то, что наша публикация помешала ему в совершении сделки - купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Кучерла".

Кроме того, Анатолий Банных требовал через суд у "Листка" сведений об авторе оспариваемой статьи - Казанцеве Сергее: является ли указанное имя псевдонимом, Ф.И.О. лица, являющегося автором статьи, дата и место рождения, место работы, место жительства. Сразу скажем - данных сведений Толибан не получил.

В ходе рассмотрения дела суд назначил лингвистическую экспертизу текста статьи "Анатолий Банных опять орудует в горах Алтая", производство которой поручил барнаульской организации "Лингвистический экспертно-консультационный центр". Перед экспертами стояла задача ответить на главный вопрос: "Содержатся ли в фразах заголовка и текста статьи "Анатолий Банных опять орудует в горах Алтая" с учетом общего содержания статьи сведения негативного характера о Банных Анатолии Николаевиче"?

Комиссия экспертов пришла к выводам, что в высказываниях: "Анатолий Банных опять орудует в горах Алтая"; "В настоящий момент его люди совершают рейдерский захват СПК "Кайтанак", который является одним из крупнейших хозяйств Усть-Коксинского района"; "Хозяйство имеет в собственности 64 тысячи гектар земли, в 2015 г. приобрело статус племенного хозяйства"; "Куда смотрят правоохранительные органов?" содержится негативная информация о Банных А.Н. и подконтрольных ему лицах, обозначенных в тексте словосочетанием "его люди". Негативный характер данной информации формируется в контексте статьи в целом.

В перечисленных словосочетаниях содержится утверждение о факте - Банных А.Н. вновь (уже не первый раз) осуществляет предосудительные действия на территории Республики Алтай. Лица, входящие в окружение Банных А.Н. и действующие по его указанию, осуществляют действия, связанные с незаконным, насильственным установлением контроля над предприятием СПК "Кайтанак" и их действия требуют вмешательства со стороны правоохранительных органов.

Изучив мнение сторон и экспертов, суд вывел следующее:

Репутация представляет собой сложившееся о человеке мнение, основанное на оценке его общественно значимых качеств. Деловая репутация - это оценка профессиональных качеств конкретного лица. Заголовок "Анатолий Банных опять орудует в горах Алтая", а также последнее предложение статьи "Куда смотрят правоохранительные органы?" сами по себе не несут информации, способной нанести вред чести и достоинству истца и его деловой репутации.

Первое предложение оспариваемой статьи - "В настоящий момент его люди совершают рейдерский захват СПК "Кайтанак"... " содержит изложение информационного повода, послужившего основанием для публикации, а именно - о наличии в СПК "Кайтанак" корпоративного конфликта.

Как следует из картотеки арбитражных дел, истец обратился в Арбитражный суд Республики Алтай одновременно с тремя исковыми заявлениями к Редакции информационно-аналитического еженедельника "Листок" с требованием опровергнуть не соответствующие действительности сведения, изложенные в трех появившихся в разное время и разных номерах издания публикациях, размещенных в газете "Листок", а также на сайте данного еженедельника. Иные статьи, оспариваемые истцом - "Рейдерский захват земли и кедра", и "СПК "Кайтанак" вновь подверглось рейдерским атакам со стороны "команды" Банных" также доводят до сведения читателей информацию о возникшем корпоративном конфликте. При этом одна из статей представляет собой открытое письмо членов СПК "Кайтанак" в адрес Президента Российской Федерации. Проанализировав словесно-смысловые конструкции не только спорных фрагментов оспариваемой статьи, но и содержание статьи в целом содержательно-смысловую направленность сведений, суд пришел к выводу о наличии в рассматриваемых сведениях эмоционально-оценочных суждений автора, направленных на привлечение внимания общественности к проблеме, возникшей у членов кооператива.

Факт наличия гражданского-правового конфликта в СПК "Кайтанак" был установлен судом на основании рассмотрения исков о признании недействительными решений общего собрания членов СПК "Кайтанак" о выборе председателя правления. Исковые заявления поступили в суд в период появления в СМИ оспариваемых публикаций. По указанным делам вынесены судебные акты, которые вступили в законную силу, и должны приниматься во внимание в силу обязанности единообразного применения арбитражными судами Российской Федерации норм материального и процессуального права.

Судом было отмечено, что применительно к свободе массовой информации на территории Российской Федерации действует статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с частью 1 которой каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Как заявил в своем решении Арбитражный суд Республики Алтай, в соответствии с установившейся прецедентной практикой Европейского суда свобода выражения мнения составляет одну из основ демократического общества и одно из главных условий для его прогресса. С учетом положений пункта 2 статьи 10 Конвенции она распространяется не только на информацию или идеи, которые благосклонно принимаются или считаются безвредными или нейтральными, но также на оскорбляющие, шокирующие или причиняющие беспокойство. Таковы требования плюрализма, терпимости и широты взглядов, без которых невозможно демократическое общество.

Пресса исполняет важнейшую функцию в демократическом обществе. Хотя она не должна выходить за определенные рамки, в том числе в отношении репутации и прав иных лиц и необходимости предотвращения раскрытия конфиденциальной информации, тем не менее ее обязанностью является распространение - способом, совместимым с ее обязанностями и ответственностью, - информации и идей по всем вопросам всеобщего интереса.

Не только у прессы есть задача распространять подобную информацию и мнения, общество имеет право на получение указанных сведений. В противном случае пресса не могла бы исполнять свою крайне важную роль публичного контролера.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, содержание конкретных оспариваемых фрагментов текста в целом с его направленностью, суд приходит к выводу, что истцом не доказана совокупность обстоятельств о том, что опорочена его честь и деловая репутация. Кроме того, суд считает необходимым отметить, что истец в случае несогласия с какими-либо соображениями, изложенными в вышеуказанной статье, имел возможность воспользоваться правом, предоставленным ему законом "О средствах массовой информации" на опубликование ответа на распространенную информацию в той же газете, однако отвечать не стал.

При оценке содержания статьи, учитывая практику применения Конвенции Европейским судом по правам человека, суд исходит из того, что ответчиком не были использованы оскорбительные, грубые или несдержанные выражения. Учитывая, что целью публикации является привлечение внимания к ситуации в СПК "Кайтанак", использованные газетой выражения не могут считаться чрезмерными.

Таким образом Арбитражный суд Республики Алтай в лице судьи Елены Феликсовны Кириченко постановил, что исковые требования Банных Анатолия Николаевича (Толибана) к Михайлову Сергею Сергеевичу не подлежат удовлетворению.

Мы удовлетворены решением арбитражного суда, полагаем, что в кои-то веки восторжествовала справедливость. Несомненно, удовлетворение у жителей Республики Алтай вызовет и новость от Толибана о том, что из-за наших публикаций ему не удалось приобрести долю в ООО "Кучерла", на данный момент 75 процентов доли этого предприятия принадлежат москвичу Ярославу Пескову, и по 12,5 процентов долей принадлежат Виталию и Валентине Сайланкиным. Также мы постараемся известить московских судебных приставов, давно разыскивающих Анатолия Банных с целью взыскания 95 миллионов рублей, о занимаемой им должности председателя совета директоров барнаульского ОАО ПКФ "Силикатчик".

Материал подготовил Амыр АЙТАШЕВ