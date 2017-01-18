"Как суд может что-то определить, если он пробердниковский?"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "В Республике Алтай создана инициативная группа в целях поддержки Виктора Облогина. Ее члены, полагающие, что под видом следствия происходит расправа над бывшим мэром Горно-Алтайска со стороны республиканских властей и их бизнес-партнёров - "барнаульцев", направили обращения президенту России и руководству государственных органов, а также жалобы в правоохранительные структуры и правозащитные организации. А как вы относитесь к деятельности общественников - поддерживаете или считаете, что вину Облогина должен определить суд?"

В течение недели в опросе принял участие 201 респондент. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

60,7% отвечавших (122 человека) поддерживают инициативы общественной группы. Они говорили:

- всей душой поддерживаю Облогина и я за суд над Бердниковым;

- я поддерживаю инициативную группу и за Виктора Облогина, он офицер, почему за него не вступаются афганцы, десантники, нужно проводить митинг на площади в его поддержку;

- считаю, что правильно жители города встали на защиту Облогина, не такой он уж и вор, чтобы его судить, воруют миллиардами и не отвечают;

- как-то мало верится судам, суды у нас бывают далеко не праведные, поэтому я положительно отношусь к общественникам, наверное, за ними - мнение людей;

- это рейдерский захват города, это то, чего добивались Бердников и его команда, - взять под контроль город, так что я поддерживаю инициативную группу;

- я считаю, что Облогина надо вернуть на свое законное место, а "Колобок", который метит на его место, пусть колобком катится отсюда;

- поддерживаю Облогина, очень жаль, что его не стало на посту мэра нашего города;

- поддерживаю эту группу, молодцы, не побоялись, конечно, это расправа, тут козе понятно, которые более коррумпированы, все на свободе, решили отыграться на Облогине, который столько сделал, ему надо орден давать за все его дела;

- полностью поддерживаю инициативную группу, это все происки Бердникова и его команды;

- поддерживаю Облогина, как-никак, он создал почти лучший город в России, чистый, посмотрите, какие у нас подъезды чистые, а судам я не верю, они все купленные;

- я поддерживаю протест против произвола властей и правоохранительных органов;

- поддерживаю общественников, думаю, что Облогин все-таки был хорошим мэром, лучше он, чем кто-то другой;

- к этой инициативной группе отношусь очень хорошо, правильно, надо вызволять Облогина из этого плена;

- Облогина поддерживаю, считаю, что он не виноват;

- я за то, чтобы Облогина оправдали, освободили, поддерживаю инициативную группу;

- поддерживаем Облогина;

- я, как председатель уличного комитета, поддерживаю Облогина, надо помочь ему выйти на свободу;

- я за Облогина и за поддержку его, а не за суд;

- полностью поддерживаю Облогина и инициативную группу, а суд - как он может что-то определить, если он пробердниковский, что скажет Бердников, то суд и определит, знаем мы наши суды;

- Облогина поддерживаю, он очень хороший человек, мой муж работал с ним еще в Автоколонне, умный, честный, справедливый;

- современному российскому суду доверять нельзя и страшно, эти люди должны бороться за невиновного человека, поэтому я поддерживаю инициативную группу и ее начинания;

- полностью поддерживаю инициативную группу, я готова подписаться в поддержку Облогина;

- общественники правильно делают, потому что доверия к властям уже нет, а СМИ работают на существующую власть, поддерживаем;

- поддерживаю, даже готов подписаться, где надо;

- общественников поддерживаю и деятельность Облогина тоже поддерживаю, по крайней мере, в его бытность мэром хоть что-то делалось и осуществлялся контроль;

- конечно, Облогин не виноват, даже если посмотреть, что сейчас творится с дорогами;

- насчет Облогина я думаю, что этот человек все-таки долгие годы работал, навел порядок в городе, я считаю, его обвинять ни в коем случае не надо, тем более доводить до суда, я думаю, что человек заслужил за долгие годы своей работой все-таки признательность со стороны горожан. У каждого человека бывают какие-то ошибки, но по большому счету Облогин для города сделал очень много, я на его стороне;

- считаю, что создание инициативной группы - это правильно, посмотрите, какой теперь город, Облогина нет - город в г**не;

- элементарно: был Облогин - в городе дороги и тротуары были очищены от снега, это факт.

32,3% отвечавших (65 человек) полагают, что вину Облогина должен определять суд. По их словам:

- должен решать суд, но только справедливый;

- лучше суд пусть определит, потом можно и в Верховный суд РФ дело передать, плохого он нам ничего не делал;

- инициативная группа - это те же жулики, которые грели руки на тощем и нищем бюджете, который как подачку дает Москва, конечно, меру пресечения должен определять только суд, а не какое-то общественное мнение;

- ну не такой он уж "белый и пушистый", пускай суд решает;

- суд решит, мы же не прокуратура, как мы можем считать человека виновным или невиновным, будет следствие, там и определят;

- все должен определять суд, зачем всякие самовольства;

- считаю, что вину или невиновность Облогина должны установить следственные органы и суд;

- сложный вопрос, пускай разбираются в суде;

- надеюсь, что суд разберется с этим затянувшимся делом Облогина;

- суд, только суд;

- вину Облогина определит суд;

- я за Облогина, но виновен он или нет, должен определить суд;

- должен суд решить все "облогинские" проблемы;

- общественность я не поддерживаю, пусть решает суд;

- вину должен определить суд, общественники - это субъективное мнение;

- все должно решаться по закону, суд должен решать, кто еще имеет такое право?

- я поддерживаю Облогина, но его делом должен заниматься суд;

- в принципе, Облогин - такой же человек, как и мы, пусть он надеется на справедливость суда, а не на помощь общественников;

- пусть все решит суд.

7,0% отвечавших (14 человек) затруднились с ответом, не дали прямого ответа на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- пора не только с Облогиным разбираться, но и с Бердниковым тоже;

- считаю, что ни Облогин, ни Бердников не должны занимать руководящие места, это безобразие, что происходит у нас в республике - ни производства, никакой нормальной жизни с ними не вижу, одни салюты в небо и т.д., надо их менять;

- по поводу Облогина: ну неугоден он моему свату;

- о вине его не знаю, но знаю, что хорошим он был хозяином;

- с "барнаульцами" надо было бороться Облогину, пока у него была власть, можно было голосовать против Бердникова;

- к Облогину я отношусь отрицательно, шепелявый - он есть шепелявый, потому что он "Водоканал" вогнал в долги, зятю построил цех по разливу воды на деньги "Водоканала" (был взят кредит), теперь этот долг висит на "Водоканале", я знаю его с комсомольских времен;

- отец украл булку хлеба и конфетку, чтобы детей накормить, его посадили на семь лет, а этот вон что украл и под домашним арестом сидит, вор должен сидеть в тюрьме и нас***ть, где и кем он работал;

- "группа общественников" создана самим Облогиным, это его люди, специально сейчас идет бойкотирование по очистке города от снега, делают вид, что при Облогине было хорошо, а вот сейчас и снег не чистится, и дороги не убираются, делают вид, что Облогин работал, а сегодняшние не работают, сегодняшние тоже заинтересованы, чтобы Облогин вернулся, а он должен сидеть в тюрьме, я так полагаю;

- каждый сам решает, что ему делать, вот общественники так решили встать в защиту Облогина;

- мне все равно;

- затрудняюсь;

- воздержусь.

Результаты опроса обрабатывал Александр Безбердников