«Исправить то, что в наших силах...»

Экологическая акция по очистке пещеры Туткушской стартует 27 января и продлится до 2 февраля. Пещера Туткушская - одна из самых красивейших, глубочайших и протяженных пещер Горного Алтая, она расположена неподалеку от с. Урлу-Аспак, в верховьях реки Куюм. Является памятником природы республиканского значения. Ее абсолютная глубина приближена к отметке 200 м, а протяженность ходов - почти полтора километра. Необычный, таинственный и прекрасный подземный мир с огромными залами, подземными озерами и обилием сталактитов притягивает к себе искателей приключений, любителей экстрима.

К сожалению, не все туристы, посещающие пещеру, должным образом воспитаны - не все выносят за собой мусор, и он накапливается в пещере, представляя серьезную угрозу хрупкой экосистеме пещеры и ее первозданной красоте. Спелеологи Экоклуба НГУ при поддержке компании "Альпиндустрия" планируют очистить пещеру от скопившегося мусора, насколько позволят их силы и время. Руководитель акции - Алексей Маслов, президент Экологического клуба НГУ, аспирант ИСИЭЖ СО РАН (Институт систематики и экологии животных). На данный момент сборная команда состоит из шести человек. Стоит отметить, что кроме новосибирцев акцию поддержал участием Молодежный клуб Алтайского республиканского отделения РГО (ГАГУ) в лице автора этих строк. Основные задачи экспедиции: 1. Максимальная чистка пещеры за системой "Блины"; 2. Упаковка и выброска наверх мусора в районе ПБЛ в гроте "Распутье", 3. Демонтаж и вынос сгнившей деревянной лестницы и других деревянных остатков. Заодно участники акции опробуют свои силы в отмывании сталактитовых натёков от грязи и в сборе образцов пещерных беспозвоночных. Это уже третья по счету акция новосибирских спелеологов, аналогичные акции проходили в 2015 и 2016 годах.

Мерген Челтанов

911 43 Алексей Маслов, президент Экологического клуба НГУ.

- Почему мы проводим акции по очистке пещеры Туткушская? Краткий ответ такой: "Потому что можем". Многие пещеры, особенно легкодоступные, часто посещаются людьми, и появляется необходимость буквально выносить мусор мешками. Но организовать акцию по очистке пещеры сложнее, чем просто съездить в пещеру посмотреть.

Сейчас у нас собирается команда, способная делать такие акции - значит, надо делать!

Пещерные экосистемы очень хрупкие, многие нарушения будут восстанавливаться длительное время, если вообще восстановятся. Тем важнее исправить то, что в наших силах - вынести бытовой мусор, убрать карбидную отработку, вынести из входных частей пещеры гниющие стволы деревьев...

С пещерой Туткушская у меня "свои счёты" - в июне 2015 года в группе под моим руководством у одной из участниц развилась аллергическая реакция немедленного типа - ангионевротический отек (отек Квинке) в результате большого количества плесени во входной части пещеры. Всё закончилось благополучно только благодаря наличию необходимых медицинских препаратов, опыту и своевременной эвакуации сотрудниками МЧС. Так что в пещере не просто скопилось критическое количество мусора, это уже опасно для здоровья посетителей пещеры.

В ноябре 2016 мы провели успешную волонтёрскую экологическую акцию в пещере. Стало понятно, что для получения результата нужно провести ещё несколько таких акций в разные сезоны года. Поэтому ближайшую акцию мы проводим при поддержке компании "Альпиндустрия" и при широком освещении в СМИ.

После серии акций в пещере Туткушская будут новые мероприятия и участие в экологических акциях спелеологов других регионов. Надеюсь, что акция по очистке Туткушской привлекла внимание к проблемам охраны и экологии пещер.

911 42 «В спелеологию я пришел совершенно случайно», - рассказывает Артём Головин.

На одной из беговых тренировок секции горного туризма НГУ я познакомился со спелеологом из клуба "Кедр", он предложил мне сходить с этим клубом в пещеру Кёк-Таш. Недолго думая, я согласился.

Первое посещение пещеры произвело на меня неизгладимое впечатление. Передо мной открылся совершенно новый мир, о котором я даже и не догадывался. Мир, погруженный во мрак и гробовую тишину. Мир, полный загадок и тайн, красивейших натёчных образований, удивительных животных и многого другого! Пещеры надолго запали в мою душу.

Через некоторое время я получил приглашение принять участие в экологической акции по очистке пещеры Тук-Куш. Снова спустившись в пещеру, помимо красот подземного мира я увидел огромное количество мусора. Мне даже стало стыдно, что мы, люди, посещая этот чуждый для нас мир, освещая своими фонарями галереи и гроты, которые тысячи лет не видели света, оставляем после себя мусор! А ведь он нарушает хрупкую экосистему пещеры и может погубить целые виды-эндемики!

В моих силах не допустить гибель подземного мира, поэтому я и являюсь участником экоэкспедиции.

911 44 Мерген Челтанов, магистрант естественно-географического факультета ГАГУ, член Молодежного клуба АРО РГО ГАГУ.

"Пещерами я начал заниматься еще в 2005-м году в составе горно-алтайского спелеоклуба "Хит". Пещера Тут-Кушская была одним из излюбленных мест наших походов - красивейшие подземные красоты, комплексный набор препятствий, близкая транспортная доступность... Еще когда клуб работал, мы своими глазами видели, что экологическое состояние пещеры вызывает тревогу. Во время своих походов мы взяли за правило выносить из пещеры мусор, оставленный "дикарями". Сейчас клуб распался, собрать команду стало сложнее, поэтому присоединиться к новосибирской команде было бы очень кстати. Это и новое знакомство с энергичной, опытной командой новосибирских ребят, и обмен опытом, и, самое важное - вклад в дело охраны природы. Наш молодежный клуб РГО пристальное внимание обращает на проблемы экологии и краеведения, так что мое участие в этом походе получило поддержку и понимание. Кроме того, изучение экологических проблем Тут-Кушской пещеры затрагивается в написании моей магистерской работы, так что здесь имеют место практические научные интересы".