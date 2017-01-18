"Сакральный Алтай": капля камень точит

Начавшийся 2017-й год обозначен как Год экологии в России, а значит, деятельность по охране природы, сохранению экологического баланса должна быть в приоритете. "Листок" регулярно освещает деятельность региональной экологической общественной организации "Сакральный Алтай", и на днях состоялось очередное заседание.

Среди приглашенных - представительница Общероссийского народного фронта, преподаватель ГАГУ Ирина Савченко, глава Ассоциации коренных малочисленных народов РА Николай Миклюшов, руководитель Алтайского биосферного заповедника Игорь Калымков, а также члены "Сакрального Алтая" и новички. О новичках стоит сказать отдельно - так, на заседании приняты в ряды организации еще пять человек: Алия Садыкова, Алан Тырысов, Николай Мендин, Роман Башаров, Михаил Киршин (директор АУ РА "Иогач лес").

Зинаида Тырысова, руководитель "Сакрального Алтая", поздравила всех собравшихся с Годом экологии и особо охраняемых территорий в РФ: "Официально он стартует 11 января, так как сто лет назад Российская империя создала Баргузинский заповедник на Байкале, он был единственным на всю огромную страну. Сейчас в России 103 государственных природных заповедника, 49 национальных парков, больше десяти тысяч других особо охраняемых природных территорий. Все вместе они занимают площадь чуть более 10 процентов территории России".

Диагноз: "Сплошных рубок нет"

Зинаида Тырысова также отчиталась о проделанной работе: "С Алтайским биосферным заповедником подписано соглашение о сотрудничестве, налаживается партнерство с Катунским заповедником. Надеемся на сотрудничество с ОНФ РА. С АУ РА "Иогач Лес" заключено соглашение, согласно которому до 12 января 2018 года по 11 сакральным природным объектам лесниками не будут проводиться лесозаготовки. Это три горы (в радиусе полутора километров от подножия лесозаготовка не ведется), четыре перевала (здесь будут проводить благоустройство), два озера - Аспертинское и Учальское (в радиусе километра лесозаготовка не ведется; два урочища - Чуря и верховье Эвий (места захоронений предков). Согласно лесному законодательству, соглашения заключаются на год, потом будем их продлевать".

Зинаида Танышевна напомнила о том, что состоялось выездное заседание в Артыбашском сельском поселении, в "Иогач лес", где присутствовали Игорь Калмыков и Михаил Киршин, и обсуждали жалобу, подписанную 65 жителями поселения, - жалобу в адрес ООО "Тайга". "Листок" писал об этом подробно. В ходе обсуждения была создана постоянная рабочая группа, куда от "Сакрального Алтая" вошли руководитель турочакского филиала организации Антонина Распаева и члены этого филиала - депутат Артыбашского сельского поселения Людмила Кыдатова и Людмила Туймешева. Рабочая группа с представителями иогачского лесничества выехала на место и проверила достоверность жалобы. Вот что рассказала Антонина Распаева:

"У меня на руках заключение от 21 декабря, заседала рабочая группа в составе пяти человек. В лес ездили я, Людмила Афанасьевна и Ярослав Пашетов. Обследовали на основании жалобы жителей поселения лесные участки, арендованные ООО "Тайга", на кварталах 168,173,174,187. Не подтвердились районы сплошных рубок, проводятся выборочные рубки. На данных лесных участках произрастает лобария легочная, краснокнижное растение. Выборочные рубки проводятся у подножия горы Гуорлла, которая считается родовой горой тубаларов - коренных малочисленных народов. Мы обнаружили. Что согласования не было с местным населением. Кроме того, на указанных лесных участках расположены охотугодья КМН, территория относится к территории традиционного природопользования КМН и лиц, проживающих на данной территории. На основании проверки намечены следующие мероприятия - провести экологическое обследование в летний период на предмет выявления краснокнижных растений с целью защиты их среды обитания; составить договор соглашения с арендатором данных лесных участков - ООО "Тайга" по прекращению рубок лесных насаждений у подножия горы Гуорлла; составить договор соглашения с ООО "Тайга" по сохранению охотугодий КМН и лиц, проживающих на данной территории".

- А как дела обстоят с отходами? Убираются или валятся? - поинтересовалась Анастасия Тодожокова.

- На момент нашего визита отходы убирались, но еще и снега много, поедем в апреле-мае, и там конкретно будет видно, как и что, - ответила Антонина Александровна.

- По деятельности ООО "Тайга" мы предлагали соглашение, но директор вроде бы отказалась, хотя письменного ответа не было, - напомнила Зинаида Танышевна, - по краснокнижным растениям мы, конечно, свое обследование проведем, соблюдение законов обязаны обеспечивать все, ведь уничтожение краснокнижных растений и среды их обитания - уголовно наказуемое преступление. В Иогачском лесничестве три лесных хозяйства - это "СтройПрактик", "Иогач лес" и ООО "Тайга", с двумя мы договоры заключили, осталась "Тайга". Хорошо, что сплошные рубки не подтвердились, остальные проблемы будем решать, а по части КМН сегодня готовится законопроект, вчера мы были в Эл Курултае, там рассматривался проект закона "О защите прав КМН РФ, проживающих в Республике Алтай", который выступает гарантом защиты территории традиционного природопользования, традиционного образа жизни КМН. В том числе он защищает так же лиц, проживающих на этих территориях.

Святые места и родовые горы

Антонина Александровна, в свою очередь, сообщила, что Турочакский район первым собрал список сакральных мест. "По сакральным местам администрация района идет навстречу?" - спросила Мария Ельденова. Антонина Распаева ответила утвердительно "По всем сельским поселениям собрали реестр".

- Мы с "Иогач лес" спускаемся к Пыжинскому лесничеству, и на той неделе я в министерстве природных ресурсов РА поставлю вопрос о содействии в этом - сказала Зинаида Тырысова. - Конфликтная ситуация при постоянном взаимопонимании и сотрудничестве противоборствующих сторон пойдет на убыль, перейдя на другие отношения - все же на одной земле живем. Следующее - краткая информация по сакральным объектам, по сохранению родовых гор. Вчера было заседание у Виктора Васильевича Ромашкина (комитет ГС-ЭК РА по правовой политике и местному самоуправлению, - прим. авт.) с приглашением юристов, в том числе и из Правительства РА. Он сделал краткий обзор по Сибирскому региону - в Тыве, Бурятии, Якутии в законах есть ссылки на святые места (горы, перевалы, родники), святилища - они прописаны в законах, в Республике Алтай такого нет, нет понятия "святые горы", перевалы такие нигде не прописаны... Предложенного мной понятия "родовая гора" вообще нигде нет в законодательствах. Я так поняла, что этого депутаты несколько остерегаются, и предлагают действовать через закон об особо охраняемых территориях - вести зону "святые места", отрегулировать, узаконить и так далее, и гостей-туристов принимать, и самим пользоваться, потому что святые места - это места силы, рекреационные зоны.... Но тем не менее, согласовали дальнейшее продвижение данного законопроекта. Закон необходим. Он позволит, прежде всего, провести инвентаризацию и защиту достопримечательностей природы, отрегулирует механизмы природопользования населением, выделит уникальность Республики Алтай среди субъектов РФ. Ведь Алтай не просто так называют колыбелью, официально - тюркского мира, но и многие народы считают его своим истоком.

Рассказала руководитель "Сакрального Алтая" об ответах на запросы общественной организации. Так, был сделан запрос на имя Главы Республики Алтай Александра Бердникова о запрете охоты на косуль в связи с обильными снегопадами на один сезон и в целом о защите всех диких животных. Ответ пришел из комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира РА от 8 декабря 2016 года - охоту на косуль запретить до окончания охотничьего сезона (это 25 декабря), это было оглашено в СМИ, другая часть вопроса осталась без ответа. Вопрос мы держим на контроле. Зимы еще полтора месяца. И если будут какие-то чрезвычайные ситуации с косулями - будем заниматься сбором средств для их подкормки. Пришел также ответ из минприроды на обращение "Сакрального Алтая" по поводу нашего экологического обследования горы Чаптыган - "древесина заготовлена на территории АУ РА "Майминское лесничество" гражданином Русских по договору купли-продажи лесных насаждений, на момент проверки производились работы по вывозке древесины штабелем, повреждение почвенного покрова, захламление бытовыми и производственными отходами выявить не представляется возможным в связи с выпадением высокого уровня снежного покрова".

- Такая же ситуация и с Уйменской тайгой. С Александром Александровичем Алисовым договорились, что после снега, весной будет проверка. Мы этот вопрос также держим на контроле, - говорила Тырысова.

Еще один ответ от министерства природных ресурсов относительно предложения "Сакрального Алтая" нормативов сохранения биологического разнообразия - на вторую половину февраля запланирован круглый стол, и "в дальнейшем данные рекомендации в соответствии с действующим законодательством буду учтены и по возможности применены в документах лесного планирования Республики Алтай".

Следующий ответ от минприроды - "мы им предоставили заключения экологического обследования наших экспертов-ученых о состоянии флоры района Чури, чтобы они приложили к отказным документам ООО "Короне Алтая". Минприроды предложили обратиться с заключением специалистов по результатам обследования лесных участков в границах предполагаемого земельного отвода под освоением месторождения Берекчия в Турочакском районе в отдел геологии и лицензирования по РА Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу.

Глава Чойского района забраковал идею круглого стола

Ну и самым оригинальным был ответ от главы Чойского района Александра Борисова на предложение "Сакрального Алтая" о проведении круглого стола по примеру Турочакского района. "Уважаемая Зинаида Танышевна! Вы достаточно осветили свою позицию по указанным вопросам своей общественной деятельности в средствах массовой информации. Добейтесь того, чтобы хоть что-то из Ваших предложений было выполнено, а не превратилось в очередную "трескотню".

Тема заготовки и переработки древесины затрагивает интересы больше половины жителей района.

Ваши представители, "докладчики-эксперты" хорошо нам знакомы, и, уверен, авторитетом среди населения не пользуются, при этом давно уже здесь не живут.

Круглый стол нужно серьезно готовить с большим представительством заинтересованных сторон, профессионалов, юристов, общественных деятелей, дабы не превращать это в пустую говорильню.

Глава муниципального образования "Чойский район" А.М. Борисов".

Зинаида Танышевна отметила, что считает такой ответ не вполне корректным для руководителя такого уровня, но при этом стоить признать, что это - исчерпывающий ответ на вопрос "Почему сложилась такая ситуация в районе?". Выступил Николай Коровинский (бывший глава Чойского района), он отметил, что ничего не мешает общественникам самостоятельно запланировать и провести упомянутый круглый стол. Его поддержали члены организации, представители Чойского района, в частности, Мария Ельденова, Любовь Петургина, Роман Башаров.

"Заступиться за кедр некому"

Мария Ивановна пожелала выступить:

- Человек воспринимает природу так, как он воспитан, а в данный момент у нас воспитания никакого нет - ни у молодежи, ни у старшего поколения. Все традиции и обычаи мы потеряли. Поэтому, Зинаида Танышевна, спасибо вам, что вы создали "Сакральный Алтай", где мы должны доносить до нашей молодежи, что такое природа... природа - это жизнь, здоровье. Ответ Борисова - мы ему не удивляемся, он давно привык людей оскорблять, тех, кто стоит ниже него, он начальник - ему все можно... Эта осень 2016 года показала, что такое тайга и что такое кедр. Вся республика кинулась собирать шишку, потому что собрал мешок, сдал - и получил тысячу рублей на руки. Все бежали, отбирали мешки, выгоняли со своих делян людей, с оружием стояли - это тоже было. Это о чем говорит? О том, что скоро кедра не будет. Эта осень наглядно это показала. Не хватало ореха - не только людям, дело до чего доходило - собирали даже огрызки, не оставляли нашим животным. А сдали на сколько ореха, как было выгодно? Люди по 100, по 200 тысяч заработали, с работы увольнялись, чтобы шишковать. А заступиться за бедный кедр некому. Если находятся такие, то такие как Борисов унижают, давят их. И наша задача - набирать больше таких людей в эту организацию, которая реально работает, объяснять, помогать этой организации... Сакральные места в Чойском районе есть, наши депутаты хотели принять закон по родовым горам, но прокуратура отменила это решение. Список этих объектов у нас есть, мы вам его подавали. Прокуратура отменила - придется по-другому идти, надо, наверное, собирать подписи и обращения от каждого рода. Моя родовая гора - Карагая, она пилится со всех сторон, налетели на нее как жуки колорадские. Тем не менее, как сакральное место ее надо обозначить - для будущих поколений...

Учитывая это выступление, Зинаида Тырысова предложила Николаю Миклюшову как председателю Ассоциации КМН РА изыскать возможность встретиться с родовыми общинами Чойского района. Тот ответил, что возможность такая есть. "Значит, мы это планируем", - подвела итог Зинаида Танышевна.

Мораторий Главы РА - незаконный?

Мария Ельденова считает, что необходимо также обратиться к Главе РА: "Он объявил мораторий на рубку кедра. Плакат об этом до сих пор в Чойском районе висит, и по дороге в Турочак. Значит, надо к нему обратиться - если он дал согласие на мораторий, пусть это как-то отслеживается..."

Зинаида Тырысова отметила - "Сакральный Алтай" по этому поводу уже обращался к Главе РА, ответ пришел от минприроды - по закону, кедр рубить можно. Мораторий вводить нельзя. А по наличию кедровых насаждений, в каком объеме они сегодня имеются, нужно проводить исследовательские работы, ну а для этих работ финансов нет. По лесному законодательству, простым гражданам рубить кедр нельзя, арендаторам же - разрешено рубить, санитарная рубка, частичная рубка... Сплошняком им тоже нельзя". Она также напомнила, что ближе к лету запланированы два экологических обследования - по горе Чебор и по ООО "Тайга. Предпринимается ряд посильных для "Сакрального Алтая" мер по ограничению рубки кедра. Смысла в повторном обращении к Александру Бердникову по мораторию глава "Сакрального Алтая" не видит: "Ответ придет такой же. А этот плакат, который висит в Чойском районе, - это фикция, закрывашка для глаз".

Собравшиеся обсудили высказывания разных лиц о том, что запасы кедра, по сути, истощены и их хватит на максимум 2-3 года активной рубки. "Но это же не картошка, если сейчас его выпилят - сколько десятков, сотен лет он будет восстанавливаться? Знающие люди говорят - нас спасут только горы, и если смотреть по цифрам, то вроде как кедрача остается нормально, но это тот кедрач, который не взять - только с вертолета. А то, что доступное - все лесорубы в один голос говорят, мол, подождите два-три года", - рассказала Людмила Кыдатова. Зинаида Тырысова в связи с этим напомнила, что и бывший глава Чойского лесхоза Юрий Гигель на сходе в Уймени говорил примерно то же самое. "Я считаю, если кедр - священное дерево для моего народа и его рубят - это вандализм. Плюют мне в лицо, плюют на мою веру...", - возмущалась Мария Ельденова. "Потому наша организация работает, по возможности, на совершенствование законодательства, и не только наша организация болеет за это дело... Просто руководителю, такому как министр лесного хозяйства, надо иметь определенную смелость и грамотность, чистоплотность по отношению к деньгам, занимаясь вопросами лесопользования", - дополнила Зинаида Тырысова. По ее словам, неверный подход к делу бывшего министра лесного хозяйства Михаила Терехова, с чьей легкой руки роздана в долгосрочную аренду масса земель, спровоцировал ситуацию, когда в том же Артыбашском сельском поселении люди вынуждены закупать дрова в Турочаке: как говорится, сидя на лесе - и без дров. Местному населению нет для индивидуального строительства леса. "И в Каракокше такая же ситуация", - подтвердила Мария Ельденова. "Проблема защиты интересов населения в вопросах природопользования выглядит отчасти неподъемной, потому что некоторые заинтересованы только в своих материальных выгодах, не идут на контакт", - заключила Зинаида Тырысова, имея в виду ситуацию с ООО "Тайга".

Инна Жулаева