В Горно-Алтайске почтили память Григория Чорос-Гуркина

12 января в Горно-Алтайске прошел торжественный митинг, посвященный дню рождения известного художника Горного Алтая, просветителя, выдающегося общественного и политического деятеля Григория Чорос-Гуркина. Почтить память выдающегося земляка пришли заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Маргачев, Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественники, творческая интеллигенция, отмечает сайт правительства РА.

Михаил Маргачев отметил, что Григорий Чорос-Гуркин был не только великим художником, оставившим большое наследие, но и видным общественным деятелем того времени, являясь основоположником идеи автономии Горного Алтая. Мечта о независимости была исполнена гораздо позже, но то зерно, которое посеял Григорий Иванович, предопределило дальнейшую судьбу региона. Чтобы осуществить мечту об автономии Алтая, он возглавил Алтайскую Горную думу – первый орган местного самоуправления, который был создан в 1917 году.

Михаил Маргачев призвал помнить тех, кто попал в «мясорубку большого террора», сохранять стабильность и межнациональное согласие, чтобы не очернить память людей, погибших за мечту о единении и общности.

Ну, вообще-то, «мясорубка большого террора» именно ради стабильности и работала. Убивали всех, кто мог этой стабильности угрожать, кто мог усомниться в гениальности Вождя. Сейчас у власти в России находятся МОРАЛЬНЫЕ НАСЛЕДНИКИ тех, кто донёс на Чорос-Гуркина, тех, кто его приговорил к смерти и тех, кто его убил. Вождя только зовут не Иосиф Виссарионович, а иначе, и он предпочитает не массовые расстрелы, а полоний, точечные убийства выстрелами в спину (как это случилось с Анной Политковской и Борисом Немцовым) и гибридные войны.

Как сказал когда—то поэт Александр Галич:

Вот и смолкли клевета и споры,

Словно взят у вечности отгул…

А над гробом встали мародёры,

И несут почётный караул…