«Что крестьяне, то и обезьяне» (поговорка)

В декабре 2016 года глава Майминской сельской администрации Шеверёв С.Л. через аукцион у ООО «Алтай-ГАЗ Автосервис» купил новый служебный УАЗ-«Патриот» за 1 миллион 32 тысячи 600 рублей.

В Москве в автосалоне «Мас Моторс» стоимость нового УАЗ-«Патриот» в зависимости от степени комфорта и комплектации колеблется от 619 тысяч рублей (комплектация «Стандарт»), до 900 тысяч рублей - со всеми «наворотами» (комплектация «Привилегия»). Главе Майминского сельского поселения Шеверёву С.Л. нужен особый автомобиль, с обивкой сидений тёмной кожей; с мультифункциональным рулевым колесом, также отделанным кожей и с подогревом; с системой громкой связи; с климат-контролем; с обогревом сидений и с задним подлокотником с подстаканниками - вдруг во время поездки выпить захочется. Сергей Леонидович, скромнее надо быть, в конце концов!

Если принять во внимание, что у сельской администрации кредиторская задолженность за уже выполненные работы еще со времён Олега Кулигина - около 10 миллионов рублей, то получается совсем некрасиво. Долги отдавать не хотим, а шикарные автомобили покупаем. Путин В.В. в телевизоре при встречах с Народным фронтом сколько раз говорил руководителям всех мастей, не покупайте дорогие автомобили, сейчас не время шиковать! Но Шеверёв С.Л., наверное, телевизор не смотрит, и Путина В.В. не слушает.

И.Ижов для «Горячих новостей»

Подскажу коллеге Ижову: господин Шеверёв, похоже, берёт пример с Главы Республики Алтай Александра Бердникова. В середине декабря теперь уже прошлого, 2016-го года господин Бердников прямо на сессии Госсобрания, отвечая на вопрос депутата-коммуниста Михаила Федькина о приобретении автономным учреждением Республики Алтай «Авиалесоохрана» дорогого внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 5 миллионов рублей, заявил:

«Автомобиль! Моему автомобилю шесть лет, и я его возьму! Потому что я не только езжу на рыбалку, вернее я на неё не езжу давным-давно. Я работаю! Иногда сутками, понятно или нет? И не надо меня в этом упрекать».

Данное заявление Бердникова есть и на видео — вот тут:

Следует отметить, что после публикации статьи-расследования Амыра Айташева «Чёрный крузер с чёрного хода» и после скандального диалога на сессии Госсобрания, Бердникову, якобы, поступил звонок. Будто бы звонили из Москвы, с Администрации Президента РФ и, так сказать, грозили пальцем. Мол, сказано же было, дороже 2,5 миллиона рублей служебные автомобили не брать.

Теперь, по данным наших источников в Правительстве РА, «чёрный крузер» «выстаивается» где-то в правительственных гаражах. Бердников, очевидно, ждёт, пока затихнет шум, чтобы начать, наконец, пользоваться новой цацкой, купленной за счёт бюджетных денег, денег граждан Республики Алтай!