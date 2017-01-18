О главном. В 2017 - лекарства по рецептам, а в 2018 — хлеб по талонам?

Ни в одном из аптечных пунктов России теперь нельзя без рецепта приобрести жизненно важные препараты, и речь идет, прежде всего, об антибиотиках. Соответствующий закон утвержден в начале 2017 году, он подразумевает деление лекарственных препаратов на рецептурные и нерецептурные. Со справедливостью этого закона не поспоришь, утверждает Molodoy.Gorny. Ru - существуют очень сильные антибиотики, которые многие граждане принимают бесконтрольно. Медики уже много раз говорили о том, что россияне слишком увлеклись приемом таких препаратов, а ведь они со временем перестают "работать".

Часто принимая антибиотики, человек рискует разрушить иммунную систему - многие опасные микроорганизмы со временем адаптируются к антибиотику и "выживают", поэтому вылечить некоторые заболевания становится невозможно из-за отсутствия восприимчивости бактерий к лекарству. «Молодой Горный» напоминает: теперь каждый, кому понадобится приобрести антибиотик, должен в обязательном порядке обратиться к врачу и получить соответствующий рецепт.

Оставим глупый оптимизм и оправдания очередного дебильного, на мой взгляд, решения наших властей на совести журналистов сайта Molodoy.Gorny.Ru. В результате очередного «держания и непущания» от наших властей без рецептов (и, соответственно, без обращения за ними к медикам, что зачастую сопряжено с непомерными, многодневными очередями) теперь невозможно купить порядка 70 процентов лекарств, включая не только новейшие антибиотики (тут хотя бы можно понять логику медицинских властей — множественная лекарственная устойчивость некоторых микробов — штука потенциально очень нехорошая), но и такие древние препараты как пенициллины (амоксициллин, ампициллин), какие-то простые успокаивающие, лекарства от многих хронических болезней. Едва ли не каждый третий из моих родственников и знакомых уже столкнулся с этой проблемой.

За продажу «рецептурных» лекарств без рецептов аптекам теперь грозят штрафы в 200 тысяч рублей. Конфликты из-за отказов фармацевтов продавать привычные лекарства без рецептов сейчас происходят много раз в день, рассказала мне сотрудница одной из аптек Горно-Алтайска. Один из руководителей нашего местного здравоохранения получил отказ, когда попытался купить лекарство от своей хронической болезни. Он, как врач, разумеется, выпишет себе рецепт безо всяких проблем. Но что делать рядовым людям? Этот же руководитель, возглавляющий одну из районных больниц Республики Алтай мягко посетовал на то, что новые правила создадут затруднения, и это несмотря на то, что рецепты смогут выписывать не только врачи, но и фельдшеры в ФАП-ах, и медики «Скорой помощи».

Такие же разъяснения даёт и сайт Минздрава РА. Он пишет, что рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы N 107-1/у, действительны в течение 60 дней со дня выписывания. При выписывании медицинским работником рецептов на готовые лекарственные препараты и лекарственные препараты индивидуального изготовления пациентам с хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы N 107-1/у разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года.

При выписывании таких рецептов медицинский работник делает пометку "Пациенту с хроническим заболеванием", указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных препаратов заверяет это указание своей подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации "Для рецептов".

Понятно, что эта история с рецептами — вовсе не инициатива властей Республики Алтай, эти правила с 2017-го года действуют по всей России. Но вот зачем этот просто чудовищный геморрой для больных (да и для медиков) был создан, для меня, в общем-то, загадка. Может быть, таким способом власти пытаются ослабить спрос на лекарства и, таким образом, предотвратить рост цен на них? А что. идея богатая! Так ведь можно и цены на еду снизить — продавать её только по талонам для получения которых нужно будет записаться в электронную очередь за неделю, прийти на приём лично, показать, как в известном анекдоте времён застоя в СССР, унитаз и задницу.

Сергей Михайлов