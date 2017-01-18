Сигарета стала причиной пожара, в котором погиб человек

В Горно-Алтайске на улице Барнаульская произошел пожар в частном доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения было сильное задымление в доме, горела веранда, имущество, пол и стена жилой комнаты, площадь пожара 18 кв.м. В комнате на полу обнаружено тело мужчины 1955 года рождения (пенсионер, инвалид 1-й группы). Как говорится на сайте ГУ МЧС по РА, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту обнаружения тела 61-летнего мужчины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай проводится доследственная проверка.

Два пожара произошли в районах раеспублики. В с. Онгудай на улице Кооперативная горел частный дом. Огнем повреждён пол и домашнее имущество на площади 2 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Кровать с постельными принадлежностями установлена в опасной близости от печи в комнате спальни. В Турачакском районе с. Верх-Бийск на улице Лесная огнем уничтожена баня. Площадь пожара 9 кв.м. Предварительная причина пожара – поджог.

С начала года зарегистрировано 11 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 18. Погиб 1 человек, травмировано 4 человека, на пожарах спасено 11 человек.