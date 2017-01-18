На территории Республики Алтай объявлен карантин по гриппу и ОРВИ

В Республике Алтай за прошедшую неделю с 9 по 15 января зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом на 23,2 %. Фактическая заболеваемость за вторую неделю составила 674 случая. Превышение эпидпорогов отмечается среди детей в возрастных группах от трех до шести лет, и от семи до четырнадцати лет, а также среди взрослого населения, говорится на сайте Роспотребнадзора РА.

За неделю госпитализировано с признаками ОРВИ и гриппа 42 человека, из них взрослых – 5, детей в возрасте от 0 до 2 лет – 25, с 3 до 6 – 9 человек, с 7 до 14 лет – 3. Среди беременных зарегистрировано 2 случая заболеваемостью ОРВИ.

В рамках лабораторного мониторинга за последнюю неделю на вирусы гриппа и ОРВИ обследовано 49 человек, положительных к вирусу гриппа А (Н3N2) – 2 случая (2 взрослых). Всего на 16 января зарегистрировано 19 случаев гриппа А (Н3N2), методом ПЦР. Среди заболевших 17 человек до 17 лет, в том числе 9 детей из организованных коллективов.

В Горно-Алтайске уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению также выше эпидпорога на 27,7%, отмечается превышение эпидпорога среди детей от 7-14 лет на 22,3 % и среди взрослого населения на 11,6 %.

Рост заболеваемости ОРВИ по отношению к предыдущей неделе зарегистрирован в Майминском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском, Чойском районах.

В связи с превышением уровня заболеваемости эпидемического порога главным государственным санитарным врачом региона принято постановление № 1 от 16.01.2017 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в организациях и на объектах, расположенных на территории Республики Алтай». Постановлением рекомендовано введение запрета на проведение массовых мероприятий, введение масочного режима на объектах, запрета на посещение больных в стационарах, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, усиление санитарно-дезинфекционного режима на объектах.

Главам муниципальных учреждений рекомендовано обеспечить контроль соблюдения температурного режим на социальных объектах, предоставление дополнительного транспорта для обслуживания больных на дому, проведение мероприятий по своевременной уборке снега для беспрепятственного проезда машин «скорой помощи» для оказания неотложной помощи населению, а также взаимодействие с руководителями аптечной сети по недопущению необоснованного роста цен на противовирусные препараты.

Министерству образования и науки рекомендовано усилить контроль за проведением санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях образования, своевременно принимать меры по приостановлению учебного процесса в случае отсутствия на занятиях более 20 % учащихся, проводить «утренний фильтр» по предупреждению нахождения на занятиях учеников с признаками ОРВИ.

Карантин вводится на территории Республики Алтай с 17 января 2017 года.